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霧台春節賞櫻 花期綻放到3月

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東縣霧台鄉是全國首個劃設自然人文生態景觀區的原民鄉，台24線38公里至48公里處粉嫩櫻花開始綻放，「春遊霧台」冬季賞櫻活動浪漫登場，阿禮部落、大武部落、神山部落3個遊程和市集啟動，預計農曆春節人潮將達高峰。

霧台鄉長巴正義說，霧台櫻花以山櫻花為主，另有八重櫻、吉野櫻，賞櫻路線以霧台鄉公所為起點，順著台24線往上延伸至阿禮部落，重點區域有阿禮櫻花步道、阿禮部落和櫻花大道，1月起陸續開花，持續綻放到3月底。

他說，櫻花目前綻放約一成，農曆春節會開至五成，屆時迎來滿山怒放的美麗景致，最近寒流來襲，不少「追櫻族」上山賞櫻，請大家注意路況，上山要減速慢行。

霧台部落高人氣的「櫻花王」前年枯死，宛如粉紅巨傘的盛開美景成絕響。鄉公所說，「櫻花王」又名「緋寒櫻」，這幾年在台24線往井步山及阿禮部落營造櫻花步道，不少櫻花是「櫻花王」樹苗分株長成，子孫繼續綿延，櫻花季依然精彩。

霧台鄉「春遊霧台」系列活動昨晚在霧台國小大武分校揭幕，持續至3月31日。今年主要以阿禮部落櫻國禮趣遊程、大武部落哈尤溪遊程、神山部落神山瀑布春遊入園專案遊程等3個自觀區遊程為主，採預約和臨櫃購票。

櫻花季 賞櫻 春節

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