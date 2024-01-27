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怪物星人高雄開唱前搶看黃色小鴨 大跳洗腦「怪星舞」

攝影中心／ 記者劉學聖／高雄即時報導
華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」明天將在高雄開演唱會，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，搶先目睹由荷蘭藝術家霍夫曼打造的巨型黃色小鴨，更幸運與藝術家本人合照留念。圖／翻攝自BOOM!怪物星人IG
華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」明天將在高雄開演唱會，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，搶先目睹由荷蘭藝術家霍夫曼打造的巨型黃色小鴨，更幸運與藝術家本人合照留念。圖／翻攝自BOOM!怪物星人IG

搶頭香朝聖！華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring所組成，成團以來話題不斷、行程滿檔的她們最近尾牙邀約演出更是滿檔，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，搶先目睹由荷蘭藝術家霍夫曼打造的巨型黃色小鴨，更幸運與藝術家本人合照留念，四人在現場玩得不亦樂乎，還在小鴨前面跳起怪星舞助陣！

大早起床就是為了觀看重頭戲兩隻可愛黃色小鴨萌樣游進高雄港灣，這一幕讓團員們少女心噴發，忍不住拿出手機捕捉畫面！溫妮開心直呼：「之前沒有親眼看過小鴨，這次還可以一次搜集兩隻小鴨 真是太幸運了！」琳誼與黃色小鴨可說是舊識再相會，原來10年前在高雄念書時就曾前來朝聖過，沒想到今年還能見到小鴨覺得很開心；小V 看到這麼巨大的黃色小鴨，逗趣形容，「覺得自己變成了拇指姑娘，高雄港瞬間變成巨大的浴缸 」；小魏透露平常逛大賣場會看到黃色小鴨，但從來沒看過這麼巨大的黃色小鴨，驚呼：「想不到大的鴨鴨竟然這麼可愛，覺得好療癒！」

繼台北、台中專場演出後，BOOM！怪物星人明天28日將移師高雄開唱，努力籌備內容的過程中，這次還能趁機觀看小鴨達到療癒放鬆，讓4人面對演唱會更有衝勁！

華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」明天將在高雄開演唱會，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，四人在現場玩得不亦樂乎。圖／翻攝自BOOM!怪物星人IG
華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」明天將在高雄開演唱會，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，四人在現場玩得不亦樂乎。圖／翻攝自BOOM!怪物星人IG
華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」明天將在高雄開演唱會，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，四人在現場玩得不亦樂乎。圖／翻攝自BOOM!怪物星人IG
華語樂壇全新創作女團「BOOM！怪物星人」明天將在高雄開演唱會，今天也共襄盛舉療癒系黃色小鴨雙鴨記者會，四人在現場玩得不亦樂乎。圖／翻攝自BOOM!怪物星人IG

高雄港 藝術家

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