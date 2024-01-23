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國海院發布環境DNA資料集 有助科研及海洋保育

中央社／ 高雄23日電

國家海洋研究院推出「全海域基礎生態調查環境DNA」資料集，今天在國家海洋資料庫及共享平台發布，蒐集全台海域超過100個測站的海洋環境資訊，有助科研及海洋保育。

國家海洋研究院發布新聞稿表示，環境DNA（environmental DNA），又稱為eDNA，是指生物遺留到環境中的DNA，來源可能是自然脫落的皮屑或鱗片，這項技術可讓科學家在避免過度干擾自然生態下，以一杯海水就能獲得從微生物到大型海洋動物，甚至是有躲藏習性的生物基因序列，進而推估曾存在於環境中的生物物種，有助於科學家深入探討海洋物種豐富度、多樣性和分布情況，及偵測外來種等關注生物蹤跡，促進對海洋資源的有效管理與保護。

國海院指出，「全海域基礎生態調查環境DNA」資料集，方便使用者根據調查時空、計畫名稱、生物名稱等條件，於地理圖台上搜尋，並提供進階資訊，包括歷年環境DNA調查計畫成果、物種組成圖及序列比對等，將持續更新資料集。

國海院長陳建宏表示，2023至2026年進行全海域基礎調查，包含水文、地形底質和生態調查等，這些資料將被整合到國家海洋資料庫及共享平台，為海洋科學進階應用提供基礎。

國海院海洋生態及保育研究中心研究員沈康寧表示，目前建立的「台灣魚類12S序列資料庫」已累計2584種魚類，民眾可至環境DNA搜尋平台序列比對，並提供下載個別魚種的12S序列。

DNA 科學家 魚類

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