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高市消防話務暴增 陳其邁盼智慧派遣

聯合報／ 記者林保光劉星君／連線報導
高雄市長陳其邁（左二）昨由消防局長王志平（左三）等人陪同，慰勞消防局救災救護指揮中心。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（左二）昨由消防局長王志平（左三）等人陪同，慰勞消防局救災救護指揮中心。記者林保光／攝影

昨天119消防節，高市消防局統計，近3年119話務量逐年攀升，平均每天接獲逾千通各類報案電話，讓執勤人員忙翻天，且約3成多是惡作劇或打錯的無效報案，值勤人員嘆「這幾乎已是值班的日常」，也因各單位人力短缺，增補執勤人員成為消防員最迫切的心聲。高雄市長陳其邁昨允諾，逐年增預算改善消防設備及健康補助。

高市消防局統計，119話務量在2021年約31萬多通、2022年33萬多通，去年話務量更達37萬餘通，連續3年攀升，平均1天接1028通各類報案電話，且去年約3成多是打錯電話、惡作劇、電信公司測試及無聲掛斷的無效報案。

高市消防局救災救護指揮中心有45名，每天14人上班，每班5至7人值勤接119電話。消防局表示，每通成案報案，值勤員須在1分鐘內問出報案資訊，事後聯絡搶救狀況、追蹤、管制及回報，若話務量暴增，會啟動支援機制。

陳其邁昨慰勞消防人員，前往指揮中心聽取簡報，值勤員許智超談及去年12月26日小港區火警，線上安撫受困莊姓母女，母女倆成功躲至陽台火獲救。陳其邁指出，希望救災救護指揮中心能更「smart」，朝智慧科技派遣。

陳其邁表示，近年消防預算從22億增加到30億，增加約3成、消防車逾齡比例從過去25%降至目前的4%，消防設備經費增4成，健康補助部分也增加60%，讓打火兄弟姊妹在前線能有好的設備維護安全。

去年9月明揚大火釀10死112傷，屏東長治分隊是爆炸後首個抵達分隊，女消防隊員陳祈樺在小隊長帶領下進入火場，救援時發現並解救被車底鋼樑困住的消防員，也協助處理吸入有毒氣體義消，穩定傷患，也獲得消防局績優表揚。

陳祈樺擔任消防工作14年，考取EMTP高級救護技術員，通過救助訓練，她表示能成功將OHCA（無生命跡象）患者搶救回來到最後康復，家庭能夠圓滿是她最大的心願，至今想起明揚大火「內心還是會酸酸的」，企盼大眾應更重視消防安全，莫讓類似事件發生。

陳其邁 消防員

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