影／2024屏東燈節1月19日點燈 精彩水舞燈光秀搶先看

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
萬年溪燈區推出燈光秀「無限之光」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區推出燈光秀「無限之光」。記者劉星君／攝影

2024屏東燈節將在1月19日絢麗登場，今年三大燈區萬年溪、縣民公園及勝利星村，分別以「無限之光」、「屏東天空之城」、「春暖花開‧文資綻放」為主題，35組璀璨燈飾讓大家一次看個夠，歡迎全國民眾來屏東賞燈，在萬年溪燈區復興公園推出精彩水舞燈光秀。

屏東縣長周春米今到萬年溪燈區巡燈，萬年溪燈區以「無限之光」為主題，將蜿蜒綿長萬年溪比喻為傳統神話中的巨龍，復興公園水舞燈光秀，利用多變水舞姿態，創造出獨特的視覺空間，搭配氣勢磅礡的音樂，讓龍躍出水面營造出震撼場面，利用水的元素，將畫面及音樂融為一體，雄偉壯闊。每次展演約5分鐘，平日周日到周四晚間6點到9點，整點演出一次；假日周五、六及春節假期，晚間6點到10點，每半小時演出一次。

周春米說，萬眾矚目屏東燈節登場，三大燈區原有天然地景、風貌為基礎，打造「龍呈吉祥花開富貴」，祝福民眾新年快樂；交通接駁方面，除原有的便捷大眾接駁運輸，春節期間還有限定雙層巴士帶大家賞燈，從不一樣的高度欣賞屏東燈節，屏東燈節近年來在縣府團隊的努力下，成為屏東品牌。

今年推出龍年小提燈「龍光柵現」，跳脫以往生肖動物樣式，使用高透光PVC材質製作並搭配黃光LED燈，復古造型的提燈透出淡淡黃光，散發溫暖光芒，感受過年氣氛，提燈主視覺龍圖騰，透過特殊印製光柵片，慢慢轉動光柵片或將提燈輕輕擺動，將會看見水龍光影，呈現特別的光影視覺，19日點燈在縣民公園燈區，當天及表演活動現場發送，讓復古的「龍光柵現」提燈陪伴大家暖心過節。

除璀璨燈飾，接下來還有藝術表演活動及懷舊市集等一系列精采活動，包括縣民公園燈區有「奇幻大戲｜川‧月時光」、「春節小品」及「傳藝匯演」，勝利星村有「春節街頭藝術派對新馬戲」。

小提燈限量發放，1月19日開幕點燈現場預計傍晚5點開始發放，縣民公園燈區；1月20日藝術表演現場預計傍晚5點，開始發放，在縣民公園燈區。

萬年溪燈區的「影紋」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區的「影紋」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區的「心之象」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區的「心之象」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區的「星織天橋」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區的「星織天橋」。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區復興公園水舞燈光秀。記者劉星君／攝影
萬年溪燈區復興公園水舞燈光秀。記者劉星君／攝影

春節 光影 勝利星村 周春米

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