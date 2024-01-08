駁二藝術特區「椅子樂譜」遭大媽踩上去拍照踩壞 網友怒了

高雄駁二藝術特區裝置藝術「椅子樂譜」是遊客打卡熱點，但民眾發現，有大媽踩上去拍照結果竟踩壞，2名大媽拿著木椅殘骸不知所措；畫面被po上「爆料公社二社」引起公憤，網友批「素質差」，「大媽日常」。文化局說指作品旁都會設置嚴禁攀爬或攀登的警語，希望能夠保護藝術作品的完整不受到損壞，此事將求償作品損壞維修費用。

網友在臉書粉專PO文披露大媽踩壞裝置藝術的行徑，引起熱議，網友留言指出，明明右邊有告示牌禁止攀爬，4名婦人一個直接一屁股坐在「椅子樂譜」裝置藝術上，另外人直接站到椅子上擺拍，沒想到下一秒，木頭斷了。

高雄市文化局表示，駁二藝術特區的「椅子樂譜」為顏名宏老師的創作，收集了1000多張高雄市國中小學汰舊課椅，組裝成的雙層半球體作品，為了防止遊客攀爬，作品旁都會設置嚴禁攀爬或攀登的警語。此事駁二藝術特區將尋求警方協助，針對作品損壞維修費用求償。

高雄裝置藝術被破壞不只一樁，2019年4月高雄一家知名購物中心草皮推出超可愛的卡通明星「熊熊遇見你」，共1001隻，吸引許多觀光客朝聖拍照，沒有想到被當成玩具丟來丟去，去年2月旗津海岸公園亞洲最大的貝殼裝置藝術「海珍珠」，被一群外籍遊客拿來練習極限單車，表面磨出好幾道輪胎痕跡。