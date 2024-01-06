在墾丁五星飯店為弱勢老幼圍爐 豪記歌手現身嗨唱挺恆基醫院

農曆春節將至，屏東恆春基督教醫院歲末為獨居老人和課輔班學童舉辦的「銀髮童心圍爐樂」今年邁入第18年，院方今天邀50位獨居長者和300多位偏鄉課輔班學童，在墾丁福華度假飯店享用五星飯店級的圍爐餐點，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉關懷送暖，用動人歌聲陪伴老寶貝和學童享受圍爐團聚的好「食」光。

恆基院長宋慧說，恆基18年來不中斷孤老和偏鄉學童春節送暖活動，用關懷陪伴孤老及偏鄉兒童，疫情期間一度受影響，恆基改變方式，主動到宅訪視送愛心雞湯和關懷，去年恢復在墾丁福華飯店的圍爐餐會，還有年節伴手禮，感謝各界持續關注半島偏鄉弱勢族群的需要，讓老有所依、幼有所長，年年不孤單，歲歲享平安。

恆基在恆春半島有10個部落學童課輔班 獨居長者則有照服員和愛心便當送餐志工團隊，這次響應偏鄉送暖的豪記唱片歌手林良歡和江志豐說，課輔班老師和照服員、便當志工和社工，不論刮風下雨都要為學童、獨居長輩服務，他們是讓人敬佩的「幕後英雄」，特別南下用自己擅長的歌聲和表演，慰勞、感恩他們的付出與辛勞。