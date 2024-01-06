快訊

獨／何潤東師弟淪落傳統市場擺攤賣雞腿 他心酸說原因

感動哭！加賀屋遇石川強震無限期停業 員工停水期間「超狂服務」曝光

在墾丁五星飯店為弱勢老幼圍爐 豪記歌手現身嗨唱挺恆基醫院

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也到場，陪老寶貝和學童玩夜市的釣魚遊戲。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也到場，陪老寶貝和學童玩夜市的釣魚遊戲。記者潘欣中／攝影

農曆春節將至，屏東恆春基督教醫院歲末為獨居老人課輔班學童舉辦的「銀髮童心圍爐樂」今年邁入第18年，院方今天邀50位獨居長者和300多位偏鄉課輔班學童，在墾丁福華度假飯店享用五星飯店級的圍爐餐點，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉關懷送暖，用動人歌聲陪伴老寶貝和學童享受圍爐團聚的好「食」光。

恆基院長宋慧說，恆基18年來不中斷孤老和偏鄉學童春節送暖活動，用關懷陪伴孤老及偏鄉兒童，疫情期間一度受影響，恆基改變方式，主動到宅訪視送愛心雞湯和關懷，去年恢復在墾丁福華飯店的圍爐餐會，還有年節伴手禮，感謝各界持續關注半島偏鄉弱勢族群的需要，讓老有所依、幼有所長，年年不孤單，歲歲享平安。

恆基在恆春半島有10個部落學童課輔班　獨居長者則有照服員和愛心便當送餐志工團隊，這次響應偏鄉送暖的豪記唱片歌手林良歡和江志豐說，課輔班老師和照服員、便當志工和社工，不論刮風下雨都要為學童、獨居長輩服務，他們是讓人敬佩的「幕後英雄」，特別南下用自己擅長的歌聲和表演，慰勞、感恩他們的付出與辛勞。

住恆春鎮郊的74歲獨居長者「阿昆伯」，老伴過世廿多年，在外地生活的獨子已十多年未返家，長期受恆基關懷和送餐照顧的他感嘆，身體狀況一年不如一年，雖說早就習慣一個人的生活，也不知還可以再活多久，就一天過一天，但逢年過節，總有莫名的哀愁湧上心頭，每年都很期待參加恆基安排的圍爐大餐，讓他有被關懷的幸福感覺，

屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉送暖，用歌聲陪伴照服員、老寶貝和學童享受好「食」光。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉送暖，用歌聲陪伴照服員、老寶貝和學童享受好「食」光。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉送暖，用歌聲陪伴老寶貝和學童享受好「食」光。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉送暖，用歌聲陪伴老寶貝和學童享受好「食」光。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉送暖，用歌聲陪伴老寶貝和學童享受好「食」光。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院今天在墾丁福華飯店舉辦「銀髮童心圍爐樂」，豪記唱片歌手林良歡和江志豐也響應偏鄉送暖，用歌聲陪伴老寶貝和學童享受好「食」光。記者潘欣中／攝影

偏鄉 獨居老人 課輔班

延伸閱讀

王品6款人氣鍋物「任選第2件5折」！除夕圍爐最後優惠

墾丁香蕉灣特景區見釘礁岩攀降 墾管處將查是否涉及破壞公務

台南下營助333戶弱勢過好年 寒冬送暖圍爐經費還差一點

頂落山風迎2024年第1道曙光 墾丁龍磐公園吸引千人朝聖

相關新聞

在墾丁五星飯店為弱勢老幼圍爐 豪記歌手現身嗨唱挺恆基醫院

農曆春節將至，屏東恆春基督教醫院歲末為獨居老人和課輔班學童舉辦的「銀髮童心圍爐樂」今年邁入第18年，院方今天邀50位獨居...

屏東營養午餐廚神爭霸戰結果出爐 潮州國小菜色脫穎而出奪冠

屏東縣去年10月首度舉辦國中小營養午餐創意料理比賽，每餐符合1人46元的營養午餐成本，入選12組團隊於決賽當天製作餐點，...

影／金門馬拉松霧霾中開跑 跑友熱情不減7千多人參賽

第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，共有7千多名的民眾扶老攜幼參加，場面...

「黑鮪魚故鄉」新都心漸成形 東港轉運站明啟用邁開一大步

繼屏東、潮州及水門轉運站後，屏東縣第4座分區轉運中心東港轉運站，上月27日試營運後明天揭牌啟用，整合21條路線，公路及市...

罰不怕！高市觀光局對無照營業「正旅館」強制斷水電

高市府觀光局繼去年對違法日租屋「85涵館」強制斷水斷電後，2024年開工首日再祭鐵腕，對前金區無照經營旅宿「正旅館」強制...

夜遊奇幻大津 探夜光森林

屏東縣高樹鄉、沿山185縣道大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。屏東縣政府今年打造文化觀光品牌「奇幻大津」，1月23日至2月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。