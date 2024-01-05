公關女王黎明珍出新書 紀錄修復眷村老家的歲月故事

立委劉世芳積極爭取高雄眷村文化資產保存，文化部昨天也宣布將陸續投入9億經費，對左營明德，建業眷村進行一次性的修復，未來更要積極活化眷村。老眷村人黎明珍今天出版新書《光的院子：成長記憶中眷村的華麗與轉身》，紀錄將原本頹廢破舊不堪的眷村老家重新修復成藝文空間的精采故事，也為民間參與眷村保留盡一份心力。

知名的資深行銷公關顧問、人稱「公關女王」的黎明珍是高雄建業新村出生，過去的幼年成長記憶都是在左營眷村，他說父親黎熾光當年買下（轉手使用權利因為房舍自建土地國有）被美軍轟炸後由軍醫修復的房舍，這裡蘊藏一家10口相處數十年回憶所在，長大後他到台北工作數十年，原本的老家搬離後頹廢多年幾乎變成廢墟，想到這裡的童年成長甜蜜點滴，於是幾年前參與高雄市文化局「以住代護」計畫，寫修繕計畫重新搬回老宅並重新打造成一個可以舉辦藝文活動、親友鄰舍相聚的空間，賦予老屋新的生命，更截取父親之名，取作「光的院子」。黎明珍說當初是希望記錄父母的愛情故事，從廣東到山東，從大陸到台灣，也爬梳著落腳於這棟曾是日式建築中的日常、與其某一隅發生的故事，也從院子走出到村子看見人情味，看見那一個時代的歲月與仍可觸摸的記憶。

《光的院子》分為四個章節，從作者父母親的背景開始講起，如何從廣東及山東落地建業新村，到作者兒時在此成長的珍貴回憶，再從隨著時代變遷，這塊眷村土地上人、事、物的變化，一路到變身成「光的院子」的過程。書中除了真摯的文字，作者也分享了許多有溫度的照片，透過攝影的角度訴說屬於這個院子的故事。

今天的新書發表會包括中華眷村文化發展總會總會長趙怡、公視董事長胡元輝，建築學者李清志、文化評論人 詹偉雄等人都親自出席推薦，書腰還有包括王偉忠、吳思瑤、李建復、李崗、小野、胡元輝、孫慶餘、陳雅琳、楊奕蘭、鄒開蓮、蔡詩萍、韓良憶等各界人士，也一致暖心推薦這本承載了滿滿家族回憶的作品。