屏東推展城市外交 與日本鹿兒島縣簽署MOU

屏東縣政府與日本鹿兒島縣即將簽署MOU合作備忘錄，鹿兒島縣知事塩田康一1月4日在日本當地舉辦新春記者會時正式對外公布這項好消息，1月底並將率團飛來台灣簽署儀式，屏東縣長周春米獲悉後非常開心，她上任來第一個與屏東縣簽署MOU的國際城市，對屏東推展城市外交是一大突破，未來雙方在教育、文化、觀光、產業等各方面交流將更加緊密。

屏東與鹿兒島自2020年疫情期間援助防疫物資，開啟友誼的橋樑，經常透過越洋視訊交流，疫情解封後互動更為頻繁；2021年4月屏東縣議會台日友好議員聯盟，經由縣府協助，與鹿兒島縣議會、台灣友好交流促進議員連盟視訊簽署合作備忘錄；2023年5月中旬在我駐日福岡辦事處的協助下，里港鄉與鹿兒島縣曾於市共同簽署國際交流促進備忘錄，東港海事學校也在6月初前往參訪鹿兒島水產學校，擴展國際視野。

最巧的是，鹿兒島位在日本南端，屏東位在台灣國境之南，鹿兒島擁有豐富歷史人文，觀光產業發展蓬勃，其農產量是日本第二名，九州地區的第一名，屏東三面環海，也是台灣農業、觀光大縣，去年9月周春米率縣府團隊及駐福岡辦事處處長拜訪鹿兒島，周春米特別感到親切，鹿兒島與屏東太像，甚至部分文化也有相似之處，當時周春米與鹿兒島縣知事塩田康一相談甚歡，相約進一步交流，如今果然兌現。

縣府傳播暨國際事務處指出，1月4日是日本放年假後上班的第1天，鹿兒島縣知事塩田康一舉行新年記者會，特別花了5分多鐘的時間，提及屏東和鹿兒島的交流，宣布將在1月底到訪屏東，與屏東縣締結MOU，對雙方都是新年之喜。

其實，日前日本石川縣能登地區發生7.6強震，鹿兒島位於諏訪之瀨島的御岳火山也噴發，周縣長第一時間即指示縣府團隊致電關心，幸沒有在當地造成災害。

「有朋自遠方來不亦悅乎」，周春米說，近年來鹿兒島縣多次響應屏東縣政府舉辦活動，派員來台參展共襄盛舉，此次鹿兒島縣知事親自來台，縣府團隊也將熱烈歡迎，並安排至縣內景點參訪及品嘗道地美食，讓他們感受屏東人多向度的熱情。