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高雄輕軌C24至C32履勘改善 將取得交通部營運許可

中央社／ 高雄24日電

高雄輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段昨天履勘，結論為「有條件通過」；副市長林欽榮今天說，捷運局今天已完成2項通車前應完成改善事項，將於近日取得交通部核准營運許可。

高雄輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段昨天經1天勘查測試，學者專家共提出2項「營運前須改善事項」、6項「一般注意改善事項」，及6項「後續建議改善事項」。

林欽榮今天在臉書（Facebook）發文表示，依據交通部履勘結果要求，僅有2項通車前應完成改善事項，今天捷運局已經將2項要求改善完成，並立即回報交通部，將於近日取得交通部核准營運許可。

林欽榮說，C24站至C32站路段完成履勘檢驗，環狀輕軌終將成圓，預計2024年元旦起開始試營運，並與全線各段銜接，象徵高雄正式邁入第3條大眾捷運系統完成並進入營運的新里程碑。

林欽榮說，輕軌將與捷運黃線、紅橘線形成高雄「雙環路網」，為使高雄都會區順利運作，輕軌大順路段規劃10處開放左轉路口，包括富民路、龍德新路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路及中正路等。

此外，市府也針對輕軌成圓後59處路口設置智慧防碰撞系統，以全時自動偵測設備系統監控，偵測預判將闖入輕軌軌道的車輛，提供預警訊息給輕軌駕駛預為因應，全數預定在明年6月建置完成。

市府也對大順路兩側人行環境進行人本造街，展開C24到C32站全長約5公里的兩側人行道整平改善工程，預計明年8月完工。

林欽榮說，輕軌第一階段籬仔內到哈瑪星站2013年動工、2017年通車，第二階段2021年初凱旋公園站至鼓山區公所站大南環通車、2021年底台鐵美術館站通車、2022年美術館段通車，2023年底大順路段完成履勘，歷經10年終於成圓。

高雄輕軌 林欽榮 捷運

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