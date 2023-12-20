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低溫特報金門也入列今晚體感溫度4度 冬至恐出現今年最低溫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部中央氣象署今天發布低溫特報，金門也入列。圖／摘自中央氣象署
交通部中央氣象署今天發布低溫特報，金門也入列。圖／摘自中央氣象署

交通部中央氣象署今天發布低溫特報，金門也入列。受到強烈大陸冷氣團影響，金門從今天起氣溫顯著呈階梯式下降，氣溫由昨天的15至20度逐步下降，今天晚間體感溫度甚至出現4度的低溫，讓不少人直呼「凍未條」，周五的「冬至」日預估將出現8度左右的低溫，入夜後體感溫度可能下探到1度，金門氣象站呼籲，家有幼兒及年長長者務必注意氣溫變化，注意保暖。

金門氣象站表示，上週六開始冷氣空南下導致氣溫驟降，但在周一白天冷氣團稍微減弱，氣溫有些許回升，但在周一晚間時強烈冷氣團又南下，今天開始民眾再度感到寒意，預估從晚間起至22日將受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度左右或是以下氣溫的發生。

據了解，此次氣象署同時針對新竹市、苗栗縣、花蓮縣、金門縣等區域發布象徵寒冷的黃色燈號，提醒可能會有十度以下氣溫發生的機率。另同時也發布陸上強風特報，指出東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

金門氣象站說，今天起氣溫顯著呈階梯式下降，氣溫將會由15至20度之間往下降，至周五降至8至12度左右，不過周六、日強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但氣溫仍偏冷，約僅有12至17度之間，晴時多雲，日夜溫差大，出遊時請注意保暖及補充水分。

金門從今天起氣溫顯著呈階梯式下降，晚間體感溫度甚至出現4度的低溫，讓不少人直呼「凍未條」，周五的「冬至」日預估將出現8度左右的低溫，提醒民眾多加注意。圖／摘自中央氣象署
金門從今天起氣溫顯著呈階梯式下降，晚間體感溫度甚至出現4度的低溫，讓不少人直呼「凍未條」，周五的「冬至」日預估將出現8度左右的低溫，提醒民眾多加注意。圖／摘自中央氣象署

冷氣團 金門

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