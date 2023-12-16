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美呆了！高雄最高「星空之樹」在中央公園畫亮夜空

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
位在高雄中央公園，近25米高的耶誕樹「星空之樹」點燈，高雄市長陳其邁偕觀光大使高雄熊搶先入鏡。圖／翻攝自陳其邁市長臉書
位在高雄中央公園，近25米高的耶誕樹「星空之樹」點燈，高雄市長陳其邁偕觀光大使高雄熊搶先入鏡。圖／翻攝自陳其邁市長臉書

迎接耶誕節，高雄市政府在中央公園點亮近25公尺高的聖誕樹「星空之樹」，周邊搭配逾5公尺高的純白麋鹿，及寬度達4.5公尺的閃耀金黃翅膀，加上中山路兩側行道樹也以LED燈具渲染光影，像掛上整排的聖誕鈴，流露濃濃的耶誕氣息。

「星空之樹」15日在中央公園點燈，近25公尺高，寫下高雄今年最高聖誕樹紀錄，市長陳其邁偕高雄觀光大使「高雄熊」率先與星空之樹合影，照片PO上臉書，網友直呼「好美」。 陳其邁說，2023的聖誕，高雄將透過光環境營造，重塑城市中軸線的夜間表情。和大家一起享受節慶，迎接屬於港都的聖誕魔法奇蹟。

高雄中央公園過去興設的「城市光廊」，風光一時，隨著商圈轉移，日漸沒落，近年隨著鄰近大立百貨公司砸重金改裝，起商圈帶動作用，加上議員在定期會總質詢紛關切「城市光廊」復振議題，促成市府將今年聖誕活動重點移至中央公園，從大立百貨延至中央公園到大統百貨旁的玉竹商圈，趁著耶誕佳節一併點亮。

市府今年在中央公園捷運站1號出口廣場，佈置「星空之樹」，12月22、23日將舉辦「2023聖誕都會生活節」，結合200攤聖誕市集、民眾以iPASS MONEY消費滿200元，就可至服務台兌換100元聖誕商圈優惠券。此外也邀金曲歌后楊乃文及高爾宣、美秀集團、怕胖團、淺堤、固定客、李友廷、脆樂團、multiverse、小樂、Jocelyn 9.4.0等22組卡司，在中央公園以雙舞台方式獻唱，炒熱人氣。

目前中央公園已布置好金黃翅膀天幕、光之聖誕盒、潔白麋鹿。美麗島大道旁則架設巨大聖誕鈴鐺，串連成燈飾廊道。

高雄市經發局指出，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館（舊火車站），都染上典雅的暖色調燈光，與中央公園內的星空之樹相互輝映，點燈時間為每晚5點半至晚間12點。

此外，市府將在12月22、23日，於中央公園結合音樂、市集、燈光的「2023高雄聖誕生活節」，

聖誕樹 陳其邁 高雄市

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