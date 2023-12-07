每年1到4月枯水期限定！霧台哈尤溪七彩岩壁開放報名

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪，以七彩岩壁美景聞名，猶如大自然調色盤。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪，以七彩岩壁美景聞名，猶如大自然調色盤。記者劉星君／攝影

屏東縣霧台鄉秘境大武部落哈尤溪七彩、五彩岩壁美景，猶如大自然調色盤，僅限每年1到4月枯水期限定造訪，因大武部落畫設自然人文生態景觀區，進入須採預約，全程在導覽人員陪同，並設立人數總量管制，2024年遊程，今年2023年12月開始預約，並調整訂金收費，報名收取訂金300元。

霧台鄉大武部落哈尤溪，2年前因爆量人潮、收費不透明、交通混亂，被挨批又貴又難玩，部落歷經重整、明確的分工，設立人數總量管制，在屏縣府輔導下，漸擺脫罵名，看見部落朝永續觀光與生態保育決心。

被比喻為一生必去「哈尤溪七彩岩壁」，呈現大自然鬼斧神工魅力，2024年1到4月枯水期限定造訪，2023年12月開始預約，縣府交旅處指出，遊程由專業導覽人員和溯溪教練陪同，帶來安全旅遊體驗，邀請大家到雲霧之鄉霧台，一睹全國最絢麗的七彩岩壁。

交旅處表示，2024年遊程調整事項定金收退方式，遊客原本在網路報名遊程，僅需先繳交觀光保育費及專業導覽費210元、餘款現場報到繳清，且遊客如取消遊程或未到即無條件全額退還210元，但因大武部落接單後即提前準備食材、安排車輛及處理相關行政作業，遊客如臨時取消遊程或無故未到，皆會導致損失。

交旅處表示，為改善此類情形，2024年度起遊客報名後收取定金300元（剩餘費用1600元參加遊程當日現場繳清，皆由大武社區發展協會開立發票予遊客），遊客若取消遊程，定金將依比例退款。

開放報名方式採取逐月開放，今年12月開放2024年1月到1月31日，2024年1月1日上午8點，開放報名2024年2月遊程，2月1日上午8點開放3月遊程，3月1日上午8點開放4月遊程，農曆春節除夕到初二，與2024年1月13日選舉投開票日暫停服務。

報名資訊可洽漫遊霧台網站：https://travel.wutai.gov.tw/Travel/Detail/HYCDEMO/20240101

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