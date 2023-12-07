快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部「1條件」開放騎樓停車 高雄車主：汽車終於可以不戴口罩

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
交通部長王國材（右一）今天在高雄受訪表示，若次要幹道的騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。記者王勇超／攝影
交通部長王國材（右一）今天在高雄受訪表示，若次要幹道的騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。記者王勇超／攝影

高雄市三民區十全二路的住戶、商家原本習慣把汽車停在自家透天厝騎樓，從2019年出現檢舉達人針對停在騎樓的汽車拍照檢舉，有人不到2個月就收到30張紅單，導致當地民眾用口罩、紙板遮掩車牌。交通部長王國材今天在高雄受訪表示，若次要幹道的騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。當地居民說，希望趕緊修法開放騎樓停車，讓汽車戴口罩的奇景早點消失。

高雄市三民區十全二路，從2019年秋季開始，出現檢舉達人利用錄影截圖檢舉停放在道路兩側騎樓的汽車，許多店家與住戶陸續接到罰單，最多的人收到30張，他們無奈表示，當初就是為了能夠把車輛停在騎樓才會購買透天厝，停了幾十年來都相安無事，沒想到竟然會有人檢舉。

當地居民痛罵檢舉人「吃飽了沒事做！」，為了反制檢舉，拿來抹布或紙板遮住車牌，或在車牌上戴口罩；也有人找上里長、警察陳情。一名曾經在高雄市警局三民一分局擔任派出所長的警官說，警方接到檢舉，依法一定要處理，「夾在中間也感到很困擾！」

一名住在三民區天津街透天厝的男子說，當年原本只有十全二路的透天厝騎樓會被違規停車，但經過媒體報導後，許多人擔心自己也被檢舉，跟風在車牌戴口罩，此舉疑似惹怒檢舉達人，導致十全二路附近的九如路，甚至像天津街、熱河街這種「小條路」也被檢舉，一時之間風聲鶴唳，儘管大家說是外地路過的人在檢舉，但也有很多人開始懷疑是否在不知情的狀況下得罪鄰居，鄰里之間的氣氛一度很緊張。

王國材說，最近實施政策裡面，在騎樓停車問題因為有城鄉差距，很多縣市政府也反映，因此交通部已發函給各縣市政府，針對騎樓停車可以因地制宜，地方政府可以按照路段或是區域考量，設定有些地方，尤其次要幹道的騎樓可以開放停車，但一定要留下行人通行的空間。

「最好是能修法開放騎樓停車！」三民區民享里長吳慶東今天受訪表示，現在市區的停車格不夠用，禁止商家或住戶把汽車停在自家透天厝的騎樓，「很不合理！」 前幾年十全路、熱河街、哈爾濱街的居民，很多都用口罩、帆布來遮住車牌，雖說警方是接到檢舉才受理，不會主動開單，但還是造成很大民怨。

吳慶東說，當地居民擔心車子停在騎樓被檢舉，現在只有下雨天、颱風天，怕車子被樹幹或招牌砸到，才會停在騎樓，「能夠修法是最好，否則無法解決停車的問題，如果是留點行人能走的通道，我想大家都沒什麼意見的！」不然沒完沒了，造成左鄰右舍互相猜忌。

高雄市副議長曾俊傑說，騎樓能否停汽車，是一體兩面的事情，站在透天厝住戶的角度來說，自家門口不能停車，會覺得真是擾民；修法開放騎樓停車，必須留下充足空間給行人通行，「如果能放寬，自己家能停車，行人又有空間走，這就是好事！」

高雄市議員張博洋表示，大多數的汽車因為車身長度的關係，停進騎樓後就無留下足夠的空間讓行人通過，某些路段汽車要先開進人行道才能停進騎樓，不僅增加人行道行人的危險性，也有被檢舉的風險，恐怕會有配套措施的困難。

張博洋說，騎樓不只違規停車的問題，市區常見有店家做生意把騎樓包起來、鄰居不睦就在騎樓築牆等等，「放著不處理，得罪想走路的，強制處理下去，就得罪原有住家」，這都是地方政府在中央因地制宜策略下必須要面對的難題。

高雄有人把汽車停在自家透天厝的騎樓，為了避免遭人拍照檢舉，利用口罩遮掩車牌號碼。記者王勇超／攝影
高雄有人把汽車停在自家透天厝的騎樓，為了避免遭人拍照檢舉，利用口罩遮掩車牌號碼。記者王勇超／攝影

透天厝 口罩 高雄市 奇景

延伸閱讀

永和再增1條捷運線有譜？新北：已送路網計畫報交通部

名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單

和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

橘色惡魔要來了！這支日本嬌客將入住高雄「這家飯店」

相關新聞

和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」今天在高雄大立百貨開幕，一早就吸引上千民眾搶排隊進館，開幕推出和牛買一送一...

交通部「1條件」開放騎樓停車 高雄車主：汽車終於可以不戴口罩

高雄市三民區十全二路的住戶、商家原本習慣把汽車停在自家透天厝騎樓，從2019年出現檢舉達人針對停在騎樓的汽車拍照檢舉，有...

唐吉訶德進駐高雄大立百貨吸人潮 藍綠議員同盼舊商圈能都更

高雄大立百貨改裝重新開幕，再加上與高雄市政府合力引進唐吉訶德等多家知名店家進駐，引來大批人潮，藍綠議員均認為，南高雄商圈...

屏東勝利星村原百貨人潮帶不進來 議員憂恐成蚊子館

屏東市勝利星村假日吸引人潮，屏東縣府原民處在勝利星村康定街將6棟連棟歷史建築打造「原百貨」，盼讓原鄉產業融入都會區，20...

台北市府無償還地屏東小琉球 琉球社福館見證戒嚴歷史

54年前，警備總部由台北市政府出面在屏東縣琉球鄉設立少年輔育院，收容感化當時台北市的問題少年，使用不到5年就裁撤，直到前...

名店進駐高雄大立吸爆滿人潮 陳其邁曝還有願望清單

高雄大立百貨改裝重新開幕，加上市府自日本招商而來的唐吉軻德等日系連鎖品牌進駐，讓今天百貨公司尚未開門就在一樓廣場擠滿等候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。