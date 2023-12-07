交通部「1條件」開放騎樓停車 高雄車主：汽車終於可以不戴口罩

高雄市三民區十全二路的住戶、商家原本習慣把汽車停在自家透天厝騎樓，從2019年出現檢舉達人針對停在騎樓的汽車拍照檢舉，有人不到2個月就收到30張紅單，導致當地民眾用口罩、紙板遮掩車牌。交通部長王國材今天在高雄受訪表示，若次要幹道的騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。當地居民說，希望趕緊修法開放騎樓停車，讓汽車戴口罩的奇景早點消失。

高雄市三民區十全二路，從2019年秋季開始，出現檢舉達人利用錄影截圖檢舉停放在道路兩側騎樓的汽車，許多店家與住戶陸續接到罰單，最多的人收到30張，他們無奈表示，當初就是為了能夠把車輛停在騎樓才會購買透天厝，停了幾十年來都相安無事，沒想到竟然會有人檢舉。

當地居民痛罵檢舉人「吃飽了沒事做！」，為了反制檢舉，拿來抹布或紙板遮住車牌，或在車牌上戴口罩；也有人找上里長、警察陳情。一名曾經在高雄市警局三民一分局擔任派出所長的警官說，警方接到檢舉，依法一定要處理，「夾在中間也感到很困擾！」

一名住在三民區天津街透天厝的男子說，當年原本只有十全二路的透天厝騎樓會被違規停車，但經過媒體報導後，許多人擔心自己也被檢舉，跟風在車牌戴口罩，此舉疑似惹怒檢舉達人，導致十全二路附近的九如路，甚至像天津街、熱河街這種「小條路」也被檢舉，一時之間風聲鶴唳，儘管大家說是外地路過的人在檢舉，但也有很多人開始懷疑是否在不知情的狀況下得罪鄰居，鄰里之間的氣氛一度很緊張。

王國材說，最近實施政策裡面，在騎樓停車問題因為有城鄉差距，很多縣市政府也反映，因此交通部已發函給各縣市政府，針對騎樓停車可以因地制宜，地方政府可以按照路段或是區域考量，設定有些地方，尤其次要幹道的騎樓可以開放停車，但一定要留下行人通行的空間。

「最好是能修法開放騎樓停車！」三民區民享里長吳慶東今天受訪表示，現在市區的停車格不夠用，禁止商家或住戶把汽車停在自家透天厝的騎樓，「很不合理！」 前幾年十全路、熱河街、哈爾濱街的居民，很多都用口罩、帆布來遮住車牌，雖說警方是接到檢舉才受理，不會主動開單，但還是造成很大民怨。

吳慶東說，當地居民擔心車子停在騎樓被檢舉，現在只有下雨天、颱風天，怕車子被樹幹或招牌砸到，才會停在騎樓，「能夠修法是最好，否則無法解決停車的問題，如果是留點行人能走的通道，我想大家都沒什麼意見的！」不然沒完沒了，造成左鄰右舍互相猜忌。

高雄市副議長曾俊傑說，騎樓能否停汽車，是一體兩面的事情，站在透天厝住戶的角度來說，自家門口不能停車，會覺得真是擾民；修法開放騎樓停車，必須留下充足空間給行人通行，「如果能放寬，自己家能停車，行人又有空間走，這就是好事！」

高雄市議員張博洋表示，大多數的汽車因為車身長度的關係，停進騎樓後就無留下足夠的空間讓行人通過，某些路段汽車要先開進人行道才能停進騎樓，不僅增加人行道行人的危險性，也有被檢舉的風險，恐怕會有配套措施的困難。