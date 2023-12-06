金門大橋汽機車分流掀熱議 縣府打算這麼做

金門大橋通車1年多，在上周發生死亡車禍，引起各界熱議，到底後續金門大橋該如何改善，才能避免車禍事件再度發生，金門縣多位議員與金門縣長陳福海都很重視，今明兩天將邀集相關單位研商，確定未來改善的方案，基於安全考量，目前縣府傾向將行人專用道改為機車道，讓汽機車分流。

有關金門大橋到底該如何改善，近日在縣議會與網路上都引起廣泛的討論，金門縣議會第三審查委員會召集人洪成發、副召集人王國代，委員唐麗輝、許大鴻日前也邀集副縣長李文良、觀光處、工務處、警察局人員與會，研議改善大橋汽機車分流問題。

洪成發表示，大橋的汽機車混合車道有很多爭議，且非常的危險，車禍發生後，他在第一時間就跟陳縣長反映機車改走人行道等方式，希望爾後不要再發生類似遺憾事件。此外，大橋人行步道散步的人不多，在白天車多的情況，行人或許可限制不要上橋，或是管制行人上橋的時段。

議員唐麗輝指出，當初就反映大橋為何沒有規劃機車道的問題，才會發生汽機車混合道的行駛安全問題。她也建議，大橋有車速上限限制，是否也應有車速下限限制，以維大橋通行的順暢及安全。

對此，黃儒新說明大橋當初設計可能考量到汽機車和行人的使用性，才會有人行與自行車道、汽機車混合車道，中間以實體緣石做分隔；去年通車後，的確接到很多鄉親反映改善的問題。

觀光處長李銘培指出，大橋自行車往小金，每天平均約13台、反向約11台；往小金行人，每天約28人、回大金約25人；至於機車部份，最高的一個月份近2萬台，其餘平均約400、500台。同時，他認為快慢車可直接分流，以及限制慢車道時速速度，但人還是可以上橋走人行道；據悉，可能就限定時間或限定活動，行人才開放上橋。

議員與官員的意見，在網路上也「炸鍋」，有網友就說，因為有汽車不看路追撞機車，就把汽機車分開，就好比於「無緣無故被揍一頓是活該，誰叫你要出現在神經病前面」，完全沒有解決問題的根本，反而要求機車騎士去更危險、狹窄的道路，並威脅到行人的安全，這種講法實在很奇怪。

也有人質疑，無照駕駛轎車撞死人，結果去檢討機車，發文的人是酒喝多了，還是沒搞清楚這起交通事故啊；有網友指出，大橋是給車過的，不是給人跑的，要跑就去運動場。