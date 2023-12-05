僧多粥少！金門縣府臨時工抽籤 623人搶270個名額

金門的「800壯士」今天舉行公開抽籤，一早就吸引民眾到場排隊，今年參加抽籤的人有623人，共抽出270個按日計酬短期臨時工，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影，抽籤結果是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中的人相當開心，沒抽中者則眉頭深鎖。

為了促進金門就業，金門縣政府每年都會舉行短期臨時工抽籤，原則上以1年為期。每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，以前每日津貼為877元，所以被暱稱為「800壯士」，但隨著最低工資不斷調漲，現在每日的津貼為950元，逼近千元。

今天的「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處副處長王茲穗在人事處及政風處代表陪同下主持該抽籤作業，出席會場的還有勞工科工作人員，今年共有623人參與報名抽籤，未到者由主辦單位代抽，為求抽籤的公正性，金門縣政府不僅全程錄影，遇到未出席抽籤者，還由政風及人事處派專人代抽。

王茲繐在致詞時表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，陳縣長依公法救助精神，在財政困難情況之下，仍提供270名按日計酬短期臨時工工作機會，協助鄉親解決短期就業問題。另外未錄取的民眾縣府也可以協助轉介金門就業中心媒合適當職缺。