快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

北高雄產業園區營運恐塞爆台19甲 議員批陳其邁要負責

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
北高雄產業園區已進行招商作業，議員李亞築批聯外交通、再生水廠等配套設施不足，目前園區僅靠台19甲進出車輛，到時營運後會導致大塞車。圖／翻攝自李亞築臉書
北高雄產業園區已進行招商作業，議員李亞築批聯外交通、再生水廠等配套設施不足，目前園區僅靠台19甲進出車輛，到時營運後會導致大塞車。圖／翻攝自李亞築臉書

北高雄產業園區目前已進行招商作業，但議員批聯外交通、再生水廠等配套設施不足，目前園區僅靠台19甲進出車輛，營運後將導致嚴重塞車，居民也擔心園區用水壓縮民生用水，讓缺水問題加劇，高污染酸洗產業也會危及民眾健康，市府回應經濟部已研擬相關交通配套，強調用水確定無虞、絕不會有高污染產業。

市議員李亞築表示，北高雄產業園區目前聯外道路只有台19甲，北通阿蓮、南達岡山，是居民通勤用路，未來園區營運後會有許多聯結車、廠商車輛往返，台19甲本就路幅不寬，屆時塞車情形將加劇；此外，她提到當地水源不足，園區應另建再生水廠，避免佔用民生用水，當地也不希望園區內進駐高污染產業，不願當年震南酸洗廠開發案的案例再次出現。

市長陳其邁表示，他先前就曾向經濟部提醒台19甲將面臨車流增加，也叮囑交通局需與中央密切討論，「我們會把衝擊降到最低」；交通局長張淑娟表示，目前交通部已經規劃台39線的2個優先施工段，其中包括台39延伸線於台19甲至大莊路路段，另外還有高科聯絡道東延至台19甲，如果可行性研究完成後能較快完成，最後還有岡山第二交流道。

至於用水量和污染問題，副市長羅達生說，經台電、水公司討論，目前已確認當地供水量足夠園區使用，不會壓縮民生用水，他說高雄用水是多源式開發，包括伏流水、地下水和再生水等，強調水公司調配水源後，園區用水量絕對不會導致當地缺水；市長陳其邁說，經濟部已承諾高污染的酸洗產業不會進入北高雄產業園區，當區都會是高階製造產業，市府會嚴格把關。

北高雄產業園區目前聯外道路只有台19甲，北通阿蓮、南達岡山，是居民通勤用路，未來園區營運後會有許多聯結車、廠商車輛往返。圖／翻攝自北高雄產業園區網站
北高雄產業園區目前聯外道路只有台19甲，北通阿蓮、南達岡山，是居民通勤用路，未來園區營運後會有許多聯結車、廠商車輛往返。圖／翻攝自北高雄產業園區網站

岡山 塞車

延伸閱讀

鴻海軟體中心 明揭牌

政院核定大林蒲遷村800億 高市安置計畫將逐戶調查

蚵仔寮漁港大海開吃席開120桌 千人共啖海鮮吹海風

高雄杉林瓜果多 陳其邁出席「瓜瓜節」推廣農產

相關新聞

流落瑞典逾百年南排灣古文物 台瑞為文物返鄉展跨出一大步

瑞典國家世界文化博物館收藏近50件台灣南排灣族古文物，據考證是日本人在現在的屏東縣原民獅子鄉境收集，國立台灣博物館為原民...

高捷黃線施工 本館路更塞將拓寬

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程本月動工，施工路線經過的本館路常塞車、無人行道，市府決定拓寬，路幅由原15公尺寬拓為...

北高雄產業園區營運恐塞爆台19甲 議員批陳其邁要負責

北高雄產業園區目前已進行招商作業，但議員批聯外交通、再生水廠等配套設施不足，目前園區僅靠台19甲進出車輛，營運後將導致嚴...

假日也可辦！紅豆災損發救助金 10天內趕緊申報

因小犬颱風及10月上旬雨害，導致紅豆遲發災損，經市府農業局於12月4日會同農業部、農糧署及高雄區農業改良場會勘後，農業部...

「2023 OPEN!大氣球遊行」周末登場 時代大道今下午兩點起交管

「2023 OPEN!大氣球遊行」及「2023!返台首發橘色惡魔襲捲高雄」將分別於12月9日及10日於高雄時代大道舉辦，...

記取明揚教訓 周春米：一定設屏第三分隊

屏東科技產業園區的明揚工廠大火日前造成10死逾百傷重大事故，凸顯屏東縣消防人力不足，縣議員昨在議會總質詢問，屏東第三消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。