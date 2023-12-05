北高雄產業園區營運恐塞爆台19甲 議員批陳其邁要負責
北高雄產業園區目前已進行招商作業，但議員批聯外交通、再生水廠等配套設施不足，目前園區僅靠台19甲進出車輛，營運後將導致嚴重塞車，居民也擔心園區用水壓縮民生用水，讓缺水問題加劇，高污染酸洗產業也會危及民眾健康，市府回應經濟部已研擬相關交通配套，強調用水確定無虞、絕不會有高污染產業。
市議員李亞築表示，北高雄產業園區目前聯外道路只有台19甲，北通阿蓮、南達岡山，是居民通勤用路，未來園區營運後會有許多聯結車、廠商車輛往返，台19甲本就路幅不寬，屆時塞車情形將加劇；此外，她提到當地水源不足，園區應另建再生水廠，避免佔用民生用水，當地也不希望園區內進駐高污染產業，不願當年震南酸洗廠開發案的案例再次出現。
市長陳其邁表示，他先前就曾向經濟部提醒台19甲將面臨車流增加，也叮囑交通局需與中央密切討論，「我們會把衝擊降到最低」；交通局長張淑娟表示，目前交通部已經規劃台39線的2個優先施工段，其中包括台39延伸線於台19甲至大莊路路段，另外還有高科聯絡道東延至台19甲，如果可行性研究完成後能較快完成，最後還有岡山第二交流道。
至於用水量和污染問題，副市長羅達生說，經台電、水公司討論，目前已確認當地供水量足夠園區使用，不會壓縮民生用水，他說高雄用水是多源式開發，包括伏流水、地下水和再生水等，強調水公司調配水源後，園區用水量絕對不會導致當地缺水；市長陳其邁說，經濟部已承諾高污染的酸洗產業不會進入北高雄產業園區，當區都會是高階製造產業，市府會嚴格把關。
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