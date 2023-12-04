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高市聖誕禮物超萌高雄熊 LINE貼圖限時免費下載

中央社／ 高雄4日電

高雄最萌聖誕禮物來囉！高雄市政府送出「高雄熊」LINE貼圖，即日起至明年1月2日止開放免費限時下載。加入高市府官方帳號好友，即可免費下載並使用180天。

為迎接12月登場的「高雄聖誕跨年嘉年華」，最萌觀光大使高雄熊攜手市府發言人周璟瑜戴上可愛麋鹿角，送上驚喜聖誕大禮「高雄熊—哈囉我來了～」LINE貼圖限時免費下載，預祝大家「聖誕快樂」。

「高雄熊」上司、市長陳其邁今天也透過新聞稿表示，敬業的高雄熊是高雄的「門面擔當」、「可愛擔當」，在高雄觀光景點、交通站點都可看到可愛的高雄熊。這次高雄熊化身貼圖角色躍上通訊軟體聊天室，以輕鬆詼諧方式為生活增添樂趣，生動形象更展現高雄的城市活力，歡迎市民朋友和粉絲下載。

高市府新聞稿表示，高雄熊LINE貼圖共16張特色圖案，包括俏皮眨眼、雙手比讚、眼冒愛心或嘟嘴裝可愛，搭配療癒色調及實用的「早安、水啦、你最好了」等日常問候語。

外型圓潤可愛的高雄熊於2015年5月21日誕生，有著一雙水汪汪大眼、紅通通臉頰及圓滾滾身材，今年除了外觀升級，也增加更多服裝造型，更在facebook（ https://bit.ly/3t54vkk ）、Instagram（https://bit.ly/47CJL2F ）等社群平台開設專屬帳號，不定時發布日常Vlog賣萌，與粉絲創造更多互動、創造感動。

行程滿滿的高雄熊常在大小活動現身，或拍攝宣傳影音、或到外地參展，將多元高雄推薦給大家。不僅在「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」化身最懂吃的美食家，也登上「高雄愛．月熱氣球」升空翱翔，此外，高雄熊3月隨高雄府會訪團前往姊妹市及友好夥伴城市「日本九州熊本縣」，與好朋友「熊本熊」相見歡，向國際推廣高雄獨特城市魅力。

想獲得「高雄熊－哈囉我來了～」免費LINE貼圖，只要在民國113年1月2日前點選網址（https://line.me/S/sticker/29753）加入「高雄市政府LINE官方帳號」好友即可免費下載，使用期限180天。活動資訊洽高市府官方臉書 https://bit.ly/2JJsahB。

免費下載 貼圖 LINE

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