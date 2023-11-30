嘸煞煞！高雄輕軌改採月台刷卡 直擊僅半數乘客刷卡付車資

良心大考驗。高雄輕軌明年起路網成圓，元旦至明年2月26日試營運期間免費，之後採里程計費，且將撤除列車上驗票機，一律採月台刷卡付費，但月台驗票機卻距候車亭有20公尺遠，記者實際搭乘發現刷卡付車資乘客僅約5成，對此，有議員認為，國外輕軌也是無匣門，要相信民眾素質，至於月台驗票機，應有明顯告示，不要讓乘客找不到，上車後被誤認是逃票而被罰款。

歷經10年施工，高雄輕軌年底前新增7站，路網成圓，高捷預計於明年2月26日後依里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，逾9公里以35元計，也就是未來高雄輕軌只有20元、25元、30元及35元4種票價。

輕軌現階段採刷電子票證者不分里程車資10元，月台購買單程票者一律30元，月台無匣門，乘客可任擇在月台或車上驗票機，刷卡付車資，但因應路網成圓、乘客會變多，明年起將拆除列車上的驗票機，改成一律在月台刷卡，且「增加」下車後到月台刷卡機制，以方便依里程計費。

記者實際搭輕軌，發現月台上驗票機，不像以往在候車亭內，因應成圓，已把驗票機移至距離候車亭約20公尺處，要刻意尋找才能發現，或許是這樣，未看到乘客在月台刷卡，而上車後，主動刷列車上驗票機乘客僅約5成。

對此，高捷表示，會不定時派驗票員，對車上乘客逐一驗票，若抓到逃票者，可罰50倍票價，限於人力，驗票員是由保全或高捷人員輪值，只能偶一抽查，主要還要靠民眾自律，對現況還是有乘客未刷卡付費，會加強宣導。另驗票機改設距離月台20公尺處，主要是考量成圓後，當月台候車旅客較多或車廂內擁擠時，旅客不易前往刷卡付費才移位置。

國民黨籍議員白喬茵表示，歐洲輕軌也是月台無匣門，搭車付車資需靠旅客自律，她相信高雄民眾的素質，只是驗票機改成距離月台這麼遠，旁邊也無明顯標示，「我覺得像我爸媽這類老人家去搭輕軌，就有可能找不到。」