國7微調惹議 陳其邁：會聽地方心聲

國7優化調整路線引發徵收、拆遷爭議，高雄市議員黃天煌昨日總質詢時要求，市府應重視地方心聲、扮演溝通橋梁，協助居民向高公局爭取維持原訂路線、開闢周邊計畫道路；市長陳其邁表示，將和高公局協商爭取，以徵收公有地為優先、減少徵收私有地、增加拆遷補償費、保留設定區分地上權條件，以減少徵收面積。

陳其邁說，路段優化牽涉整條路網前後的路線徵收，會與高公局及相關局處協商，對地方衝擊減到最低，過程中會辦公聽會，傾聽民眾意見，與地方做最好溝通，給予最好的條件與補償措施。

黃天煌說，國道7號十多年來歷經多次說明、溝通，今年終於通過環評，但對比4月行政院核定版本，高公局提出國7鳳寮交流道路段優化路線，因緊鄰民宅，引發大寮區中庄里及後庄里居民陳情抗議。

他說，美其名是優化路線，實則是因為拆遷補償費過高，中庄里及後庄里周邊計畫道路皆未開闢，路幅狹小，若依照鳳寮交流道優化路線規畫，恐面臨大量車流進出、大小車爭道，嚴重影響居民及店家生活品質、出入安全。

大寮後庄里長鄭德文指出，原交流道路線沿線有廠房，優化後改依原路東移100公尺，更靠近中庄、後庄里住宅蛋黃區，車流噪音、空汙、垃圾等問題，勢必犧牲當地2萬名住戶生活品質。

鄭德文痛批，此案連帶影響社區發展與房價，政府為減少拆遷數、降低支出，反而造成當地世世代代惡夢，身為里長堅決反對優化路線。

黃天煌指出，地方建議維持原路線方案，並向交通部爭取以專案方式，一併開闢周邊計畫道路，不能因為拆遷補償費用過高，而犧牲中庄、後庄里居民生活品質及交通權利。

交通局說明，原鳳寮交流道路段拆遷棟數非常多，優化後拆遷數將減少37棟，高公局已蒐集地方意見進行檢討，將和高公局密切溝通。