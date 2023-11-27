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連江添購義消救生艇

聯合報／ 記者李成蔭／連江報導
馬祖現有義消救生艇已使用20多年，連江消防局爭取購置新救生艇。圖／連江縣政府提供
馬祖現有義消救生艇已使用20多年，連江消防局爭取購置新救生艇。圖／連江縣政府提供

馬祖四面環海，有許多水上活動，也因此發生不少溺水案，現有義消救生艇已使用20多年，恐影響救援效能。連江縣政府表示，近日由消防局爭取到購置150匹馬力救生艇，縣府也推動無人機、水上摩托車加入救援。

馬祖有得天獨厚的環境，被釣客評為全台灣最優良的一級釣場，慕名來磯釣及船釣的釣客非常多，近年水上活動在民間推廣下，從學校海洋教育配合獨木舟，到業者引進的SUP槳板衝浪，吸引許多遊客到訪。

據統計，連江縣從2016年至今溺水救援案有24件，其中以釣客與撿螺失足落海為多。連江縣消防局、義消救生大隊肩負救難重責，但現行救生艇已使用20多年，裝備老舊。

連江縣長王忠銘說，目前義消救生大隊救生艇是連江未成立海岸巡單位前，警察局移撥消防局使用，中央主管機關認為海岸巡單位成立後，海上救災非消防局業務，因此不同意補助購置新艇。

消防局說明，當地四面環海、多港口，常有近海救援需求，利用救生艇協助海岸巡單位救援，較適合地區特性，因此爭取300萬元購置一艘150匹馬力救生艇，船速可達40節以上，交由義消救生大隊使用；明年水上摩托車將驗收完成，無人機也會成為救援利器。

馬祖 摩托車 溺水

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