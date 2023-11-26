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影／2023富邦馬拉松起跑 高雄九如路橋路跑結束後下午開拆
由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的台灣年度馬拉松賽事「2023高雄富邦馬拉松」，今天清晨5點20分在高雄世運主場館開跑，有33個國家地區、萬名選手參賽，賽後成績出爐，肯亞選手大軍壓境，抱走全馬、半馬男女子組冠軍，而全馬與半馬路跑經過的九如陸橋，今天下午也即將功成身退拆除，選手跑過九如陸橋時，也揮手跟陸橋說拜拜，致敬九如陸橋功成身退。
主辦單位表示，42公里全馬男子組冠軍是肯亞選手Stephen Mungathia Mugambi，成績2小時14分58秒，全馬女子組，由肯亞選手Careen Mwetich Cheptoeck以2小時40分28秒成績奪冠，她說，這是自己參加第二次的高雄馬，2016年來過一次，這一次成績比上次更好。
今年的全馬與半馬項目，途經九如陸橋，跨越愛河兩岸。這座具有46年歷史、陪伴高雄人半世紀的指標性橋梁，是高雄鐵路地下化後最後一座拆除的陸橋。馬拉松路跑結束後將在下午封閉拆除。九如路橋是銜接三民區中都地區與鼓山區內惟地區的重要通道，橫跨愛河及鐵路，施工期間要改走中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路等替代道路，市府新工處指出，新建橋梁總經費5.82億，改建後的九如橋跨越愛河，長70公尺、寬30公尺，預定2026年完工通車。
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