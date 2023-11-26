影／2023富邦馬拉松起跑 高雄九如路橋路跑結束後下午開拆

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的台灣年度馬拉松賽事「2023高雄富邦馬拉松」，今天清晨5點20分在高雄世運主場館開跑，有33個國家地區、萬名選手參賽，賽後成績出爐，肯亞選手大軍壓境，抱走全馬、半馬男女子組冠軍，而全馬與半馬路跑經過的九如陸橋，今天下午也即將功成身退拆除，選手跑過九如陸橋時，也揮手跟陸橋說拜拜，致敬九如陸橋功成身退。

主辦單位表示，42公里全馬男子組冠軍是肯亞選手Stephen Mungathia Mugambi，成績2小時14分58秒，全馬女子組，由肯亞選手Careen Mwetich Cheptoeck以2小時40分28秒成績奪冠，她說，這是自己參加第二次的高雄馬，2016年來過一次，這一次成績比上次更好。