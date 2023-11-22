高市道路奇葩設計 人行道撞圍籬

高雄市正義路剛鋪好的馬路上插著1支路燈，道路完工後主管機關無視路燈存在，照樣畫線；鐵道一街號誌燈也設在馬路上，行人穿越道終點沒有人行道；建國路某行人穿越道終點是棵樹；富民路與大順路口，標線人行道走到一半與各種設施相撞，市議員認為，高雄市道路權責破碎、未統合，跨局處溝通平台太差；副市長林欽榮表示，將建立統合、標準化作業，所有問題1個月內改善。

高雄市議會昨市政總質詢，市議員張博洋細數多處道路「奇葩設計」，建國路一處行人穿越道終點是棵樹，另有行人穿越道終點撞到圍籬；還有正義路剛鋪好的路上插1支路燈，經調查得知因人行道退縮，路燈再設時竟未退縮，但施工單位似乎不管，還畫線，讓地方居民傻眼，直呼誇張。

他說，日前輕軌大順路封路測試，公車無法抵達站點，但站牌沒有任何改道告示，APP公車到站時間也顯示正常，搭車學生、乘客傻等1小時、等不到車，最後是施工人員告知，才知道搭不到車，市府為何沒有整合、公告相關資訊？

張博洋指出，上會期就要求交通標線與實體工程應整合，但至今看到更多溝通不良的產物，代表市府道路權責破碎化，跨局處平台溝通效果不彰。

依據高雄市道路交通權責，交通局管標線，工務局道工處管實體設施，公園處管路樹路燈，新工處管新闢道路，警局管交通管制與取締開罰，區公所管6米下道路鋪設，台電管電箱、電桿，權責四散各局處，若事先溝通不良，就會出現以上問題，這樣行人地獄如何改善？

林欽榮表示，將立即建立統合、標準化作業，工務局所屬各單位、交通局、交通大隊等單位都應完整溝通，並檢視所有問題，必須1個月內改善。另針對人行道問題，市府已爭取到1.46億經費，明年初輕軌免費試營運期間，將啟動8個月人行道改善造街。