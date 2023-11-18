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金門縣府 招270名臨時工
金門縣政府推動公法救助性質短期臨時工計畫，明年提供270個按日計酬的臨時工名額，協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，工資為950元。
金門縣政府社會處表示，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍，含依親居留，並居住金門連續1年（含）以上。另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，符合報名資格。
縣府表示，符合報名資格人員，可繼續參加12月5日上午9點公開舉行的抽籤作業，地點在金城體育場的籃球場及視聽室。
抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，由縣府政風或人事人員代理抽籤。正取及備取名單，將由縣府12月8日統一公布於金門日報及縣府網站。
縣府指出，今年受理報名地點在金門就業中心二樓，因金門大橋已通車，故取消烈嶼鄉公所受理報名場次。
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