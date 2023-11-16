「雄讚青少年體驗教育基地」推國防反毒 日媒參訪稱讚

高雄市教育局在三民高中設立結合全民國防、反毒探索體驗教育的「雄讚青少年體驗教育基地」，讓全國各地學子前來體驗，今天並吸引日本16家新聞通訊社跨海到教育基地參訪。日媒對教育基地將國防教育及反毒結合提供多樣性探索體驗，覺得寓教於樂，值得借鏡學習。

包括北海道、熊本、神戸、高知、山梨、日本經濟、愛媛新聞社，以及共同通信社、新潟日報社、岩手日報社等16家日本重要新聞媒體台灣視察團，今天到高雄參訪「雄讚青少年體驗教育基地」，高雄市教育局專委劉靜文、三民高中校長楊文堯、高雄高商校長劉人誠在場歡迎。

日本媒體記者體驗了「極限神槍手」射擊課程，以及「仿真飛機駕驗艙」，由基地自行搭載退役的駕機器完成全國第一套飛行模擬器，直呼刺激有趣。尤其藉由遊戲空氣槍打下毒品，能達到識毒與反毒教育，飛行模擬器更能讓人體驗遨翔天地看見自己家鄉與世界，同時體驗國防教育的必要性。

北海道新聞社記者志子田徹說，值得借鏡學習，尤其是透過遊戲讓學生參與，賦予學生任務、接受挑戰，更能激發學生們保衛家園與反毒之心。

「雄讚青少年體驗教育基地」位於三民高中，結合全民國防教育及青少年防制藥物濫用兩項議題，透過產、官、學、軍事機關等資源，推出多元與數位化的體驗教育。基地總面積約250坪，區分多靶位射擊教學區、CQB生存射擊區、軍事科技陳展區、各國輕兵器展示牆及多媒體識毒教育園地等。學生可進行分組體驗與討論。是台灣最具規模的室內射擊體驗教育基地。

有感於青少年遠離毒品為當前重要課題，「極限神槍手-空氣槍」以毒品怪為射擊假想目標，藉由打擊毒怪、守護清淨家園，潛移默化拒絕毒品意識及提升全民防衛精神。日本報社台灣視察團認為，雄讚青少年體驗教育基地以遊戲化、體驗式、精彩而豐富的設置，來推展全民國防教育，建立學生全民防衛的概念，令媒體大開眼界。

三民高中學生蕭亦芯接受日媒採訪時說，透過與日本採訪團的交流，能覺到雄讚青少年體驗教育基地很受歡迎，真得雄讚。教官黃幸慧表示，基地讓全民國防教育打破講授法的傳統框架，透過遊戲中學習，設立後受到全國各地學生前來探索體驗。