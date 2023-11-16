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影／「屏東多向度」 飽覽國境之南人文風情與美景

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供
屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府近年推出多部形象影片，連續奪國際大獎肯定，更掀起旅遊跟風，縣府延續熱潮，推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，以明快節奏方式，加上色彩明亮的在地風景，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景，再度引發熱議及注目。

縣長周春米說，前年「Where Plus」形象影片，一推出即受大眾喜愛，更在全國各社群轉載，片中在舞者帶領下，運用清新色調與動感音樂當背景，將屏東最美八景串連，讓整體風格充滿青春活力，也讓當時疫情無法出國遊玩鄉親們，如身臨其境般一起進入了屏東魔幻世界。

周春米說，全新年度形象影片「屏東多向度」，不僅呈現在土地廣度中體會萬物的美好，也能在山脈高度中感受自身的渺小、在大海深度中找尋內心寧靜，與在人與人的態度中體會久違的真誠，置身屏東，能充分感受到屏東的多向度，歡迎大小朋友到屏東，體驗深度旅遊。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東推出形象影片除受到朋友喜愛，也屢在國際獲獎，包括「Where？」、「屏東，總是多一度」、「縣民公園」、「阮屏東，咱屏東」等，在美國高峰創意大獎、日本國際觀光影像節、德國紅點品牌與行銷獎等知名國際獎項皆榜上有名，此次透過「屏東多向度」，再次把擁有多面相的屏東樣貌與風景呈現給觀眾。

傳播處指出，透過影片讓不同旅遊需求觀眾，感受屏東是不論歷史、自然、文化、飲食、人文風情都充滿多向度的地方，期盼喚起人們對屏東繽紛多樣印象。

今年度形象影片拍攝場景，從屏東最北大武山至最南端及離島，融入原住民、客家等族群文化和宗教節慶，包括，屏東泰武的北大武山；三地門原住民文化園區、山川琉璃吊橋、答給發力；霧台哈尤溪七彩岩壁以及牡丹高士神社。

還有屏東市區屏菸1936文化基地、縣民公園、秋林牛乳大王、勝利星村、屏東遺構公園、屏東書院、屏東縣立圖書館總館。屏中地區潮州三山國王廟、屏東國際滑輪溜冰場、潮州糧田集市、曾記肉圓；東港大鵬灣海上教堂、東港漁港、迎王平安祭典、新東興牛肉爐、正純商行、曾鮮黑鮪魚以及離島小琉球冰箱冰舖。

每年吸引百萬人次到訪的屏南枋寮-藍皮解憂號；枋山-芒果園；車城-福安宮、看海美術館、正記黃家綠豆蒜、阿品芋粿；恆春-青蛙石、水蛙窟大草原、九棚大沙漠、救國團墾丁青年活動中心、墾丁國家森林遊樂區、後壁湖、大尖石山、阿信巧克力農場、鵝鑾鼻、情人攤、白砂灣等美景。

屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供
屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供
屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供
屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供
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屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供
屏東縣府推出2023年全新年度形象影片「屏東多向度」，展現屏東在地廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向不同的豐富美景，邀請全世界旅客到訪國境之南捕捉美景。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 影片 北大武山

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