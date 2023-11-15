獨／卡住了！「咒術渡輪」頂端支架撞上哈瑪星景觀橋

高雄市哈瑪星漁港驚傳渡輪卡在景觀橋的意外！今天下午5時許，日本知名動漫「咒術迴戰」與高雄市輪船公司旗福一號聯名的「咒術渡輪」，要停泊到岸邊時，疑似遭到強風吹拂，導致渡輪頂端的支架撞到一號船渠景觀橋下方，渡輪因此卡住動彈不得。高雄輪船公司總經理龍李坤說，意外發生時船上沒有乘客，也未造成船體重大損傷，輪船公司已派人前往處理。

目擊者說，今天下午5時許，被稱為「咒術渡輪」的旗福一號渡輪，在哈瑪星鼓山輪渡站附近要停靠時，頂端支架竟卡在一號船渠的景觀橋下，形成獨特的「船揹橋」景象，「第一次看到渡輪卡住，不知道是什麼原因導致！」

「咒術渡輪」是日本知名動漫「咒術迴戰」與高雄市輪船公司「旗福一號」的聯名渡輪，也是第一艘日本動漫聯名渡輪，外觀採用黑白兩色醒目對比，船身與艙內都有咒術迴戰主角群，受到動漫迷歡迎。