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高雄輕軌將成圓 市府趕工種樹 二號「龍貓隧道」成形

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌大順路段，軌道兩側將種植318顆雨豆樹，將繼美術館站後形成第二處「龍貓隧道」。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌大順路段，軌道兩側將種植318顆雨豆樹，將繼美術館站後形成第二處「龍貓隧道」。記者吳慧芬／翻攝

歷經10年施工，高雄輕軌即將路網成圓，明年元旦起試營運，輕軌先前的內惟藝術中心到美術館站，「以站就樹」設計，巧妙讓列車行駛於兩側小葉欖仁樹林中，新創景點「龍貓隧道」爆紅，如今高雄市府又於最後大順路，沿著軌道兩側植入共318株的雨豆樹，將形成第二處「龍貓隧道」。

高雄輕軌採分階段施工與營運方式，邊興建邊通車，如今最後的C25到C32即將完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站與凱旋公園共八個站。

記者走訪最後成圓的大順路段，發現兩側已移來許多雨豆樹，雖不似美術館站「龍貓隧道」茂密，但都是成樹。副市長林欽榮說，團隊早規劃在大順路段建新的綠色隧道，除原有206 棵雨豆樹採以站就樹原地保留，沿線也將再補植112株雨豆樹，維持大順路段樹蔭蔥蘢意象，提升沿線景觀也增加遮蔭功能。

大順路中間有了輕軌，車道縮小，即使是周末非上下班時段，一樣車多擁擠，對此，林欽榮表示，輕軌成圓後，已規劃大順路10處路口提供左轉，包括富民路、龍德新路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路及中正路口，另沿線人行道也已爭取營建署預算補助，預計明年8月前重新規劃施工完成。

高雄捷運局表示，成圓路網預計明年元旦起試營運，元旦至2月26日免費，之後採里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，也就是未來高雄輕軌只有20元、25元、30元及35元四種票價。

高雄輕軌大順路段，軌道兩側將種植318顆雨豆樹，將繼美術館站後形成第二處「龍貓隧道」。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌大順路段，軌道兩側將種植318顆雨豆樹，將繼美術館站後形成第二處「龍貓隧道」。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌美術館站段，列車行駛於小葉欖樹叢中有「龍貓隧道」之稱。圖／高捷局提供
高雄輕軌美術館站段，列車行駛於小葉欖樹叢中有「龍貓隧道」之稱。圖／高捷局提供
工程人員進行高雄輕軌大順路段雨豆樹的植栽工作。記者吳慧芬／翻攝
工程人員進行高雄輕軌大順路段雨豆樹的植栽工作。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站工程已到最後收尾階段，成圓路網明年元旦起試營運。圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien
高雄輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站工程已到最後收尾階段，成圓路網明年元旦起試營運。圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiungtien
高雄輕軌大順路段，軌道兩側將種植318顆雨豆樹，將繼美術館站後形成第二處「龍貓隧道」。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌大順路段，軌道兩側將種植318顆雨豆樹，將繼美術館站後形成第二處「龍貓隧道」。記者吳慧芬／攝影
工程人員進行高雄輕軌大順路段雨豆樹的植栽工作。記者吳慧芬／翻攝
工程人員進行高雄輕軌大順路段雨豆樹的植栽工作。記者吳慧芬／翻攝
工程人員進行高雄輕軌大順路段雨豆樹的植栽工作。記者吳慧芬／翻攝
工程人員進行高雄輕軌大順路段雨豆樹的植栽工作。記者吳慧芬／翻攝

高雄輕軌 元旦 林欽榮

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