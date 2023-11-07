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近百年老店「里港文富餛飩」大腸桿菌超標遭罰 公司說話了

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌複檢超標，遭罰3萬元。公司執行長張雄鍵今受訪表示，8月被澎湖衛生局抽檢含有大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程。圖／讀者提供
屏東縣知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌複檢超標，遭罰3萬元。公司執行長張雄鍵今受訪表示，8月被澎湖衛生局抽檢含有大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程。圖／讀者提供

屏東縣知名老店「里港文富餛飩」於澎湖縣農會農民購物中心販售的餛飩，昨遭衛福部食藥署公布大腸桿菌複檢超標，被罰3萬元，被列入加強觀察對象，違規商品於9月7日全數銷毀；公司執行長張雄鍵今受訪表示，商品於8月被澎湖衛生局抽檢含大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程，後續經複檢以無食安疑慮。

該公司於今年8月8日生產1646盒餛飩，每盒210公克，全數銷往澎湖農會，經食藥署初檢不合格，再經屏東縣衛生局限期一個月改善，再經複檢，大腸桿菌仍超標，回收數量共計227盒，已於今年9月7日在衛生局監督下完成銷毀。

公司執行長張雄鍵表示，除檢討產品海運的冷鍊流程，同時啟動風險管理，全面檢視生產流程、設備檢查及人員作業要求，於10天內改善製程設備及水質，並加裝臭氧殺菌、多道用水濾心等設施，於8月18日將產品送台灣檢驗科技公司（SGS）複驗，8月29日的複驗報告為陰性，確認產品已安全無虞。

屏東縣知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌複檢超標，遭罰3萬元。公司執行長張雄鍵今受訪表示，8月被澎湖衛生局抽檢含有大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程。圖／讀者提供
屏東縣知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌複檢超標，遭罰3萬元。公司執行長張雄鍵今受訪表示，8月被澎湖衛生局抽檢含有大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程。圖／讀者提供
屏東縣知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌複檢超標，遭罰3萬元。公司執行長張雄鍵今受訪表示，8月被澎湖衛生局抽檢含有大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程。圖／讀者提供
屏東縣知名老店「里港文富餛飩」大腸桿菌複檢超標，遭罰3萬元。公司執行長張雄鍵今受訪表示，8月被澎湖衛生局抽檢含有大腸桿菌，經查為船運過程產生失溫情形導致，已檢討海運的冷鍊流程。圖／讀者提供

衛生局 屏東縣 澎湖縣 大腸桿菌

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