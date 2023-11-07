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425萬蛋流向不明挨批無能 陳其邁簽「讓母雞自由」宣言

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員陳美雅（右）抨擊高市長陳其邁（左）施政無能傲慢，未能查出425萬顆進口蛋流向，只會推給檢調。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員陳美雅（右）抨擊高市長陳其邁（左）施政無能傲慢，未能查出425萬顆進口蛋流向，只會推給檢調。記者徐如宜／翻攝

高雄市議會今天進行「高雄市進口雞蛋稽查專案」報告，藍營議員重砲抨擊高市府施政無能傲慢，未能查出425萬顆進口蛋流向，只會推給檢調。市長陳其邁表示，高雄裁罰金額在六都中最高，並未怠惰。議員白喬茵建議從根本提升雞產蛋率，改善飼養環境，陳其邁與議長康裕成簽署「讓母雞自由」宣言。

衛生局長黃志中報告，高雄市112年蛋品稽查暨擴大抽驗專案，稽查了378家次，767件標示都合格；抽驗187件，有2件不合格，都是國產蛋，1件是殼蛋，動物用藥不合格，移台南市衛生局；1件是加工蛋，重金屬超標，依法裁罰。

關於農業部專案進口蛋品流向查察，黃志中表示，專案進口蛋流向高雄市12家蛋品洗選代工加工業者，有3家經查不符規定，其中2家是代工冷凍殺菌液蛋，1家是洗選的殼蛋。高雄331所國中小，要求學校落實蛋品驗收，團膳業者都使用國產雞蛋。

議員陳美雅表示，高雄425萬顆蛋流向不明，市府推給檢調，顯現高雄市施政無能，執政傲慢，市長只是一直跳針說「交給檢調」，散裝蛋、加工蛋難溯源。她抗議陳其邁在質詢時間內一直插話，議長未予制止，場面一度火爆。議長康裕成裁示，希望質詢的議員與回答的官員，都不要在對方說話時插話。

陳其邁表示，根據食安法，市府與檢調都可以查，業者拒絕提供資料，檢調在追查，市府配合。可以比較其他五都進口雞蛋稽查裁處情形，高雄市衛生局裁處金額達1130萬元，台北市裁罰了49萬、新北市48萬、桃園市6萬、台中市50萬、台南市查無違規，可見高雄市的積極查處，台中也有3百萬顆、由檢調追查中。

議員李眉蓁質疑，罰了這麼多還是沒結果，不知道流向，後續仍要追查，不能只是罰錢了事。議員黃柏霖指出，雖然市府有要求學校落實蛋品驗收，應加強第三方抽驗。議員方信淵提醒，確保人造蛋不會流入市面；目前台中有食藥處，希望高雄也能成立食藥處專責。

議員白喬茵建議改善本土蛋農的環境，提升蛋雞產能，台灣蛋雞的產蛋率低，全球平均每隻雞每年可產202顆，台灣的蛋雞低於平均只有190顆，高雄的蛋雞場137場，全國排名第五，85%都是傳統開放式「格子籠」蛋雞場，母雞4個月大必須3、4隻擠在一起，沒有好的下蛋環境，6個月大還是擠在一起，有的有自殘行為，8個月大互相踩踏，1歲多可能連食物、水都搶不到。其他縣市平飼雞場成效良好，產蛋率在八成以上，不希望高雄愈養愈多，產蛋率卻低，

白喬茵說，全台有40家動物福利標章驗證蛋雞場，高雄沒有1家。她建議增加預算補助格子籠蛋雞場轉型平飼蛋雞場，專案輔導遇禽流感的格子籠雞場轉型；高雄平飼雞場16家，目標2026年前達到30家。並請市長簽署「讓母雞自由」宣言，陳其邁和議長康裕成最後都有簽署，支持拒絕格子籠，還給產蛋母雞展翅的自由。

高雄市議員白喬茵建議改善飼養環境及缺蛋問題，市長陳其邁與議長康裕成都簽署「讓母雞自由」宣言。記者徐如宜／攝影
高雄市議員白喬茵建議改善飼養環境及缺蛋問題，市長陳其邁與議長康裕成都簽署「讓母雞自由」宣言。記者徐如宜／攝影

議員 高雄市 衛生局

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