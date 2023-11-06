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屏東榮總慶周年邀民眾健走闖關 感受公園裡的醫院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮總設立1周年，舉辦系列院慶活動健走闖關，也安排在新設置公共藝術作品旁定點導覽。圖／屏東榮總提供
屏東榮總設立1周年，舉辦系列院慶活動健走闖關，也安排在新設置公共藝術作品旁定點導覽。圖／屏東榮總提供

屏東榮民總醫院設立1周年，11月11日舉辦「與屏同樂．健走園遊」活動，邀請民眾健走闖關拿好禮，屏東榮總從本月11日起至19日舉辦院慶，包括攝影比賽、健走園遊會、免費骨質密度檢測，以及4場次巡迴義診活動和醫療成果展，讓屏東榮總醫與在地民眾更貼近。

屏東榮總指出，活動以戶外健走園遊會闖關舉辦，從遊戲中提升民眾健康知識觀念，闖關過程可更加瞭解院內環境。參與活動的民眾會環繞院區一圈，感受「公園裡的醫院」

屏東榮總指出，此次活動也安排在新設置公共藝術作品旁定點導覽。藝術家胡棟民表示，公共藝術的設置主題為「與生命相遇在最美處」，範圍以醫療大樓室外區域為主規畫5組作品，以生命的圓滿為概念，鼓勵大眾學會尊重和愛惜生命，提升面對逆境的能力，發掘正面的價值觀及人生觀。

院慶系列活動舉辦泌尿科、胃腸肝膽科以及及重症醫學的學術研討會，透過學術交流提升屏東榮總的醫療品質。

屏東榮總設立1周年，舉辦系列院慶活動健走闖關，也安排在新設置公共藝術作品旁定點導覽。圖／屏東榮總提供
屏東榮總設立1周年，舉辦系列院慶活動健走闖關，也安排在新設置公共藝術作品旁定點導覽。圖／屏東榮總提供

屏東 榮總 健走

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