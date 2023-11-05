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后湖海醮12年一次 糊紙神像吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
后湖海醮紙糊藝品都相當傳神，吸引民眾拍照。記者蔡家蓁／攝影
后湖海醮紙糊藝品都相當傳神，吸引民眾拍照。記者蔡家蓁／攝影

每12年一次的后湖海醮，相沿至今，已成為全島唯一有百年以上歷史的普度文化，文化部列為六大「金門無形文化遺產」之一，海醮祭典昨天上午舉行，現場還有搭棚陳列由糊紙達人精心製作的精美糊紙神像，吸引不少民眾。

縣長陳福海、立委陳玉珍與金防部指揮官李定中等人都到場祭拜，糊紙達人許炳輝製作的精美糊紙神像，有主壇水龍宮、水府大帝、四海龍王、救苦天尊、普化天尊等17尊，吸引不少愛好地方文化的民眾到場拍照。文化部文資局的主任秘書張祐創也偕同多位同仁到場考察，對特殊的風土民情留下深刻的印象。

許氏耆老表示，「后湖卯年海醮」起源於民國3年12月的海難，當天清晨后湖村民9人出海捕魚，原本平靜的海面突掀狂風巨浪，6人命喪大海，僅3人逃生。

隔天，后湖昭應廟王爺的乩身起乩指示，此海難為歷年海上孤魂討食作祟之故，乩身並親赴海灘與水府議論，雙方約定孤魂及水族不得侵擾后湖海域作業漁民，而后湖居民每逢卯年必須海醮，答謝眾神明護佑海域平安。相沿成習，每12年逢卯年（兔年）就會舉行海醮。

文化部 陳福海 考察

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