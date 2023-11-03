不管收入高低…社宅租金一樣多 民代質疑公平性

高雄力拚社宅，市府目標年底達1.8萬戶，但議員質疑，高市「凱旋青樹」社宅，同樣是關懷戶，收入高的與收入低的都繳相同租金並不公平，議員張博洋舉例，日本大阪及法國巴黎依收入來分級訂立社宅租金，桃園也有分級，北高卻沒有，才發生台北社宅「貴森森」問題。都發局表示，對關懷戶租金給予較高補貼方式，未來租金會朝住戶能負擔為原則。

「凱旋青樹」是高雄首座新建型社宅，申請入住踴躍，中籤率僅7％，僧多粥少。245戶分單房、2房及3房三種房型，各保留40％給關懷戶、5％給警消戶，經濟或社會弱勢身分者，最長可住12年。租金在3900元到1萬8600間。

社宅主要在照顧弱勢，但高市議員張博洋發現租金「貓膩」多，未盡公平。今天質詢時指高市「凱旋青樹」社宅訂價採取身分別，而不是看收入高低，同樣是關懷戶，月收入1萬4000的與收入5萬多的住戶都繳一樣的租金，他即接獲陳情，質疑為何隔壁人家賺比我們多，卻交一樣的租金？

張說，國外社宅收費是依住戶收入訂價，日本大阪分6級，家庭收入1到4級者才能入住，5至6級者需符高齡、身障等要件，桃園也分級收租，高雄以「身分別」訂租金，而關懷戶中，不計收入高低都齊頭收租，恐怕無法真正落實居住正義。未來高市社宅愈蓋愈多，收費方式應更公平性，合理，避免站不住腳。

都發局長吳文彥表示，社宅政策的執行持續做滾動檢討，他同意社宅租金負擔應在住戶平均所得的30%以內，否則相較於一般戶，中低收入戶租金負擔確實高些。

他說，高市目前是以囤房稅補貼社宅租金，關懷戶打5折，一般戶打75折，內政部目前正在研究分級收費的草案，都發局會向中央反映，促請做更細緻的規定，讓弱勢住真正減輕負擔。