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金門BOT二期延宕 台開：可受公評

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

台開風獅爺商店街是金門首個BOT案，二期開發期程嚴重延宕，議員質疑何不解約反而展延5年。台開表示，歷次BOT案協調會依法由專家審議整體狀況，符合法令與契約規定，可受公評。縣府回應，該案依契約與促參法辦理，有官員私下說，經營壓力來自大環境，缺乏陸客商機，只能待明年看是否有轉機。

議員董森堡質詢表示，台開2014年營運後，2018年疫情尚未爆發，營運至今，10年間縣府所收權益金僅1072萬、土地租金124萬，一年平均100多萬，縣府為台開投注包括汙水整建工程、三創平台、工商科辦活動租用場地，換來如此差的投報率，不免讓人質疑「到底是縣府投資，還是台開投資？」

議長洪允典質疑，台開二期為何一延再延，開工日遙遙無期，不明白縣府為何同意多次展延，先前還發生付不出員工薪水新聞，應終止該案契約。

台開金門風獅爺商店街副總陳啟展說明，該案是縣府提供50年土地使用權與公共行政協助，業者出資興建、招聘人員營運，付給縣府租金權利金與抽成，期滿土地建物等營運資產無償轉移給縣府。開幕以來，工程經費投入逾33億，整體投入超過60億元，未有欠薪情事。

金門 風獅爺 議員

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