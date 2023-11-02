屏職災千人率偏高議員請縣府重視 勞青處：強化職安 

明揚大火傷亡慘重引發職場安全重視，屏東縣議員梁育慈今議會業務質詢時提出資料，屏東縣職災千人率比率遠高於全國平均，去年排名還是全國第二高，「民眾上班辛苦賺錢，但職場安全卻不受保障！」，呼籲縣府要重視。勞青處表示，多元管道提升職業安全衛生認知，強化職安觀念。

屏東縣議會今勞青處、民政處、社會處、政風處業務報告。梁育慈說，根據勞動部111年度的統計資料，屏東縣勞保職災給付千人率為3.486‰，意即1000名勞工有3.4人受到職災而取得給付，僅次於花蓮縣4.51‰，比率遠高於全國平均2.269‰，職業災害問題令人堪慮。

細究職災發生產業類別資料，梁育慈說，營建工程業、製造業案件數最多，這兩種產業也是屏東未來引進產業大宗，要求勞青處應重視縣內職災比率偏高的窘境。

梁育慈表示，屏東縣職安勞檢權和裁罰權雖屬勞動部職安署南區服務中心的權責，「但是勞青處是勞動法令的地方主管機關，就要好好保護屏東勞工的職場環境。」

梁育慈重申，明揚大火凸顯漏洞百出職安問題，勞青處除加強職安宣導，身為勞動法令地方主管機關，有責任維護改善屏東縣民職場安全，呼籲應盡快與中央職安署研議提減災措施。

議員黃明賢關注外送員勞工權益，黃明賢說，外送員從一單68元降低到40元，想要保有之前收入，要多接單在路上風險就變高。台北、新北等縣市都有訂定外送員平台自治管理條例，請縣府盡快擬定相關條例，保障外送員勞工權益。勞青處表示，會再研議。

勞青處表示，去年度申請職災慰助金共274案，約26%職災個案於外縣市工作，為提升縣民對職安觀念之認知，縣府職業安全衛生推動小組，亦將協同中央及縣府相關局處針對縣內事業單位辦理火災爆炸預防、優先化學品管理等相關教育訓練，提升危害辨識及認知，降低災害發生率。