金門照顧服務員培訓班結訓 33位新血投入長照人力
金門縣政府委託國立金門大學辦理｢照顧服務員培訓班｣今日下午舉行結訓典禮，此次共有33位學員結訓，順利取得金門縣政府認可核予照顧服務員結業證書；縣府社會處長陳世保表示，地區高齡人口逐漸增加，百歲人瑞亦不少，未來地區的照護需求亟待各位學員的投入。
金門縣府為配合「高齡社會」及因應長期照顧服務法公布施行需要長照人力，鼓勵失業、待業或在職勞工參加照服員職業訓練，以充實金門縣長照人力，特別辦理｢照顧服務員培訓班｣，今天舉行結訓典禮，由金大護理學系謝秀芳博士主持，陳世保出席並頒發學員結業證書，健康護理學院長翁瑞宏也出席勉勵學員投入照服員行業。
社會處表示，此班訓練時數為100小時，結訓學員33人，可順利取得金門縣政府認可核予照顧服務員結業證書；另為強化照顧服務員90小時訓練資格之管理，為杜絕民眾持經偽造的照顧服務員訓練結業證明書申請照顧服務員認證的狀況發生，學員完成照服員訓練者，其所領取的結業證明書特別加上QRCode，增加防偽機制，用以識別、查詢並確認證書有效性。
另外金門的長照機構包含智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓居家長照機構、金門縣私立慈恩居家長照機構、金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構等，均到現場徵才媒合，學員取得結訓證書後，即可提供服務，有效落實訓用合一。
社會處表示，為協助地區民眾取得照服員職類技術士證，以提升從業人員技能水準，縣府無償出借縣社會福利館地下室，供勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署設置照服員職類技能檢定場地。預計自明年底開始，地區民眾就有機會就地考照，避免鄉親舟車勞頓赴台考照。此外，翁瑞宏表示，中央政府的長照預算仍在增加，這也會反映在照服員工作上。
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