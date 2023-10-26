快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

金門照顧服務員培訓班結訓 33位新血投入長照人力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府委託國立金門大學辦理｢照顧服務員培訓班｣今日下午舉行結訓典禮，縣府社會處長陳世保致詞勉勵學員。圖／金大提供
金門縣政府委託國立金門大學辦理｢照顧服務員培訓班｣今日下午舉行結訓典禮，縣府社會處長陳世保致詞勉勵學員。圖／金大提供

金門縣政府委託國立金門大學辦理｢照顧服務員培訓班｣今日下午舉行結訓典禮，此次共有33位學員結訓，順利取得金門縣政府認可核予照顧服務員結業證書；縣府社會處長陳世保表示，地區高齡人口逐漸增加，百歲人瑞亦不少，未來地區的照護需求亟待各位學員的投入。

金門縣府為配合「高齡社會」及因應長期照顧服務法公布施行需要長照人力，鼓勵失業、待業或在職勞工參加照服員職業訓練，以充實金門縣長照人力，特別辦理｢照顧服務員培訓班｣，今天舉行結訓典禮，由金大護理學系謝秀芳博士主持，陳世保出席並頒發學員結業證書，健康護理學院長翁瑞宏也出席勉勵學員投入照服員行業。

社會處表示，此班訓練時數為100小時，結訓學員33人，可順利取得金門縣政府認可核予照顧服務員結業證書；另為強化照顧服務員90小時訓練資格之管理，為杜絕民眾持經偽造的照顧服務員訓練結業證明書申請照顧服務員認證的狀況發生，學員完成照服員訓練者，其所領取的結業證明書特別加上QRCode，增加防偽機制，用以識別、查詢並確認證書有效性。

另外金門的長照機構包含智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓居家長照機構、金門縣私立慈恩居家長照機構、金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構等，均到現場徵才媒合，學員取得結訓證書後，即可提供服務，有效落實訓用合一。

社會處表示，為協助地區民眾取得照服員職類技術士證，以提升從業人員技能水準，縣府無償出借縣社會福利館地下室，供勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署設置照服員職類技能檢定場地。預計自明年底開始，地區民眾就有機會就地考照，避免鄉親舟車勞頓赴台考照。此外，翁瑞宏表示，中央政府的長照預算仍在增加，這也會反映在照服員工作上。

金門縣政府委託國立金門大學辦理｢照顧服務員培訓班｣今日下午舉行結訓典禮，學員合影留念。圖／金大提供
金門縣政府委託國立金門大學辦理｢照顧服務員培訓班｣今日下午舉行結訓典禮，學員合影留念。圖／金大提供

金門 長照 照服員

延伸閱讀

健保署IDS團隊拜會金門縣長陳福海 盼推動在地醫療提升

月領多5千！衛福部擬推「久任津貼」 為住宿式機構留才

金大為外籍生「冬衣募集」反應熱烈 學生大呼超感動

照服員人力缺口大⋯立委籲提升待遇 衛福部擬加薪5千元

相關新聞

朱銘《太極-前推》 移高美館修復

已逝雕塑大師朱銘作品《太極-前推》原位於高雄市中正運動場廣場外，民眾反映作品樹木遮蓋，有時淪為街友棲身所。高美館表示，日...

「我們生活節」見屏女力崛起

屏東縣府以「職場性別平權」為主軸，首次舉辦「我們生活節」系列活動，縣長周春米說，近10年來屏東女性勞動人口增加7000人...

黃捷征戰高雄立委 提名策略小組以此理由勸退郭建盟

民進黨南高屏提名策略小組今天討論高雄六選區立委選舉，一致認為黃捷是最適當人選，決定向中央提名策略小組及中執會建議。原本積...

亞洲滑輪錦標賽 屏東選手大放異彩拿下12金7銀3銅

第19屆亞洲滑輪錦標賽於中國大陸北戴河舉行，為期7天賽事，今27日正式結束，12個參賽國家中，台灣隊成績排名第一，豪取3...

為何是黃捷出線？綠營：這兩個原因加上高雄絕不能垮

民進黨南高屏提名策略小組今天討論高雄六選區立委選舉，一致認為黃捷是最適當人選，決定向中央提名策略小組及中執會建議，地方政...

九如鄉前鄉長張振亮涉賄判無罪 議員遞補資格暫不受影響

屏東縣九如鄉前鄉長張振亮，因鄉長2任屆滿，去年投入屏東縣議員第二選區選舉，檢方接獲檢舉，張準備30萬元委由江男買票，並與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。