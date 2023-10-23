快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

高榮啟用醫學中心附設長照機構 陳其邁：這不賺錢、非常不簡單

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構。記者吳慧芬／攝影

長照是許多家庭共同課題。高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構，重癱、失能、植物人的住院者，全天候有醫護人員照顧，共提供178個床位，高雄市長陳其邁說，「做這個不會賺錢」，高榮願意善盡醫院責任，「非常不簡單」。

高榮長照大樓是棟高科技與網路化的智慧大樓，具資訊通訊、自動偵測與人身安全等防護設施，設有單人房40間、雙人房24間與4人房22間與隔離室2間，雙人房與4人房有拉板隔開，為具隱私性的獨立空間，同棟大樓並設復健治療中心、中醫治療室等，周邊有百年老樹、花草，如座落於公園內。

高榮院長林曜祥表示，高榮長照大樓服務對象包括失能、氣切、管廔口、植物人與長期臥床重癱者等，內有醫師、護理師、社工師、照服員、藥師、營養師、物理與職能治療師，為住民提供專業醫療與平日常生活照護 、餐飲等服務。

陳其邁今也出席高長照大樓啟用典禮，他說，高榮是全台首間醫學中心內附設住宿長照機構，甚至有可能是全球第一間，以醫學中心為主，對需長照者做整合醫療與照護服務，對民眾而言，長照要兼顧很多問題，高榮卻可「從最細微包到最後端」，「做這個不會賺錢」，但高榮願善盡醫院責任，非常不簡單。

在收費上，含住與伙食與照顧服務，單人房每月收費6萬元，雙人房5萬5000元，四人房5萬元。

高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構。記者吳慧芬／攝影
高雄市長陳其邁。記者吳慧芬／攝影
高雄市長陳其邁。記者吳慧芬／攝影
退輔會主委馮世寬。記者吳慧芬／攝影
退輔會主委馮世寬。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總院長林曜祥。記者吳慧芬／攝影
高雄榮總院長林曜祥。記者吳慧芬／攝影

長照 醫學 住宿

延伸閱讀

高雄辦國際水論壇 陳其邁自豪分享「再生水利用」經驗

左營萬年季遭批荒腔走板如「日本祭典」　陳其邁： 我們會檢討

影／7寶林叨媽繼讓孩子吃山羌肉遭罰 陳其邁下令再查孩子未上學

台積電不進駐龍潭 陳其邁低調爭取加碼投資高雄

相關新聞

驚！ 議員爆高市典寶溪滯洪池公廁採光井 春光外洩破口

高雄市典寶溪B區滯洪池新啟用的公廁，被發現採光天井夜間打光後，上廁所的民眾因此春光外洩，十分害怕，高市議員方信淵今早質詢...

高雄捷運延伸屏東市 屏東縣議員嘆：20多年仍紙上談兵

立法院財政委員會今考察高屏二快快速道路、高捷延伸屏東大寮段，中央預算執行情況，在台鐵屏東站召開說明會。屏東縣議員李世斌嘆...

高榮啟用醫學中心附設長照機構 陳其邁：這不賺錢、非常不簡單

長照是許多家庭共同課題。高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構，重癱、失能、植物人的住...

火化場不收截肢引發「人不如貓狗」？ 中市府：與司法單位研議

許多傷病患因疾病、意外因素須截肢，台中市議員陳文政說，台中兩處公立火化場都不收截肢，但高雄市就受理。陳文政說，醫院對截肢...

重陽節紀念因疫去世長者 沖繩台裔女藝術家融合習俗創作令人動容

台裔沖繩藝術家胡宮雪娜將台灣喪葬紙紮習俗，詮釋在沖繩傳統的風車祭上，前天農曆9月7日沖繩當地人慶祝97歲長者長壽的日子，...

旗津逢20年最大潮 水利局神答：今年月球離地球非常近

高雄旗津今年出現20年來大潮，潮位高達1.37公尺，民眾飽受淹水之苦，高市議員簡煥宗今天關切此事，詢問是否比照義大利威尼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。