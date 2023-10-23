高榮啟用醫學中心附設長照機構 陳其邁：這不賺錢、非常不簡單

長照是許多家庭共同課題。高雄榮總住宿長照大樓今落成啟用，這是全台首間醫學中心內附設住宿的長照機構，重癱、失能、植物人的住院者，全天候有醫護人員照顧，共提供178個床位，高雄市長陳其邁說，「做這個不會賺錢」，高榮願意善盡醫院責任，「非常不簡單」。

高榮長照大樓是棟高科技與網路化的智慧大樓，具資訊通訊、自動偵測與人身安全等防護設施，設有單人房40間、雙人房24間與4人房22間與隔離室2間，雙人房與4人房有拉板隔開，為具隱私性的獨立空間，同棟大樓並設復健治療中心、中醫治療室等，周邊有百年老樹、花草，如座落於公園內。

高榮院長林曜祥表示，高榮長照大樓服務對象包括失能、氣切、管廔口、植物人與長期臥床重癱者等，內有醫師、護理師、社工師、照服員、藥師、營養師、物理與職能治療師，為住民提供專業醫療與平日常生活照護 、餐飲等服務。

陳其邁今也出席高長照大樓啟用典禮，他說，高榮是全台首間醫學中心內附設住宿長照機構，甚至有可能是全球第一間，以醫學中心為主，對需長照者做整合醫療與照護服務，對民眾而言，長照要兼顧很多問題，高榮卻可「從最細微包到最後端」，「做這個不會賺錢」，但高榮願善盡醫院責任，非常不簡單。