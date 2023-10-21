高市衛生局「蒼藍鴿」宣導禁電子菸 「菸一熄，更有型」

因應電子煙、新類型菸草產品陸續出現，為維護國人健康，菸害防制法修法已在今年3月22日施行，納管加熱菸及載具，全面禁止電子煙，禁止吸菸的年齡也提高至20歲。高市衛生局結合知名網紅蒼藍鴿製作2部菸害防制影片，今天在Le phare共享空間新左營館舉辦菸害防制影片成果記者會，衛生局副局長王小星說：「菸一熄，更有型！」

王小星在今天的活動中，與立志高級中學、高苑高級工商職業學校人員一同拒菸，宣示致力打造無菸城市的決心。王小星說，菸害防制法修法新規定，除了納管加熱菸及載具，也全面禁止電子煙；此外更將禁止吸菸的年齡，由原先的18歲提高至20歲。

王小星表示，社群媒體是民眾獲取資訊的重要管道之一，市府期待趣味影片和網路媒體廣泛的影響力能夠提高民眾對菸害防制的關注，讓青年學子輕鬆建立正確的菸害防制觀念，進而遠離菸品的危害。

衛生局為加強宣導菸害防制法修法新規定，透過創意影片宣傳菸害防制法修法重要內容，以避免民眾違規觸法。由於青少年容易受到媒體及同儕影響，誤認抽電子煙不會有煙癮，甚至覺得抽菸才是型男象徵。針對青少年對電子煙所產生的迷思，影片中以校園生活為故事背景，採情境劇方式幽默呈現，搭配深入淺出的衛教說明，讓青少年了解及時戒菸的重要性。

衛生局說，本次影片已在衛生局的官方網站和青少年最常接觸的社交媒體平臺如YouTube、Facebook和Instagram等上線，歡迎民眾到高雄市政府衛生局網站的影音專區、高雄市政府衛生局無菸雄麻吉臉書觀看，一起加入遠離菸害的行列。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康