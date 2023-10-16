連鎖情趣用品、房仲搶提青創補助？ 高市青年局回應了

高雄市議員白喬茵今天在議會質詢高雄市青年創業補助方案，指連鎖情趣用品、不動產加盟店都大舉來申請，還有掛人頭、老牌裝新的企業問題，後端審核機制有其必要，抽籤決定的方式也應檢討。青年局長張以理表示，青創過程尊重每個行業，會精進補助方案。

白喬茵表示，有關青年創業補助，每案最高補助15萬元，113年度編列預算3500萬元，卻未如青創貸款補貼要求申請者要完成20小時創業輔導課程，也未開設審查會議。補助沒有設下內容和門檻，只有審核資格，是件非常荒謬的事。

白喬茵認為青年局青創補助申請格式非常簡略，只要營業現場照片，創業動機歷程，200字內主要產品或服務，計畫開發的創新產品或服務1項到3項，計畫明細、產品內容、財務計畫等都不用給。且沒有審查機制，最後竟然是讓青年去大亂鬥，用「抽籤」的方式決定，是大樂透嗎？

張以理表示，青創補助開辦初期審查機制很嚴格，補助額度也比較高，但出現討論聲浪，青年光是為了準備資料就花很久，所以簡化申請流程，但資格審查之後會有現地審查。青創補助預算有限，但每年申請青創案件屢創新高，今年有近800件，所以規定每個公司行號、每個代表人只能申請1次，但這樣還是不夠，於是用抽籤方式。

白喬茵質疑，112年青創補助投件數793件，審核資格不符10件，中籤數300件，審核通過率97%，資格不符的是像申請者年齡超過，並非如青年局所言是經過嚴謹的審查，基本上有申請就會過，還用抽籤方式決定生死，應更周全。她提出一家獲青創補助的企業社，資本額為1萬元，是全台有70家連鎖的情趣用品社，非是討論行業別的好壞，而是在全台已有70家連鎖，還需青創補助嗎？補助想要達到的效益是什麼？

議員提出其中一家申請青創的業者，到現場卻是鐵門緊閉的民宅，申請名單中還有多家不動產有限公司，大量分店申請抽籤拚運氣，請問房仲的新創與產值如何？

張以理表示，青年創業補助是為了協助青創事業穩固開辦初期基礎，創業過程中尊重每個行業，只要不是規定不能補助的範圍內，都會盡量協助；不補助的種類包括：金融、保險、八大行業。抽籲是同樣資格下最公平的作法。

白喬茵建議，青創補助依行業別分方案進行，申請須繳交完整創業計畫書，創新創服務或商品開發計畫、公司營運及財務規畫等。訂定審查評分標準，取代先搶先贏或抽籤。開設審查會依審查分數高低決定錄取名單，要求獲補助者須上青年局創業課程或相關諮詢，每半年定期追蹤營運狀況至少5年。