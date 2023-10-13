「不堪暴政、工作沒尊嚴」高雄8衛生所長爆大規模離職

高雄市爆發衛生所人員出走潮，有多達8個所長離職，表面上離職的原因是退休、生涯規畫或健康、個人因素，但基層人員卻透露，這些衛生所長之所以離職，是受不了衛生局長官在防疫指揮時的「淫威虐政」，覺得工作職場沒尊嚴，防疫工作要求急躁又嚴苛，才會導致這波最大規模的人事異動。衛生局表示已派代理。

衛生局說，目前協調醫學中心或公立醫院派員進駐維持醫療服務，並已研擬相關組織修編及待遇提升方案依程序處理中，希望能以制度面有效解決相關問題。

高市衛生局說，高雄衛生所長醫師兼所長缺額，總共有湖內、梓官、阿蓮、大樹、燕巢、田寮、甲仙及旗山等8區衛生所，其中今年離退職者有梓官、旗山、甲仙、阿蓮及田寮衛生所所長5人，屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規劃2人。

衛生局強調，目前8區衛生所醫師均已派代理所長並執行防疫任務，原醫療門診由醫學中心或公立醫院派員駐診，平均每週2至3診次門診，維持衛生所防疫及醫療門診不中斷，持續提供在地民眾便利性醫療服務。

有衛生所人員說，高雄市登革熱每天都有新增確診病例，到昨天已經累計761病例，一旦轄區內有確診個案，衛生所就要與區公所、清潔隊全體動員分頭進行疫調、噴藥、病媒蚊孳生源檢查等防疫工作，如果有居民拒絕噴藥、孳生源檢查，還要出動警察配合保障工作人員安全，「大家早就忙翻了！」

衛生所人員說，防疫會議上長官會針對缺失提出檢討，「大家都能體認防疫視同作戰，也願意改進配合」，不過長官在公開會議上言詞咄咄逼人，罵人不留情面，有時早上下指令，下午就要完成，讓人疲於奔命，「有能力離開的人，當然不會留下來被糟蹋！」

衛生所人員指出，高雄縣市合併前，偏區衛生所主任多兼醫師，相當於地方的醫療心臟，這次8個衛生所都集中偏區，集體請辭就沒有醫師，群龍無首，造成偏區醫療量能受衝擊，非同小可。

針對8名衛生所長出缺，高市衛生局9月27日起在官網公告徵才資訊，但昨日已下架，被質疑刻意隱瞞訊息。衛生局表示，每則公告刊登時間為2個星期，時間到就會自動下架。

衛生局說，因應今年因鄰近國家及地區登革熱疫情嚴峻，高雄市自6月起即啟動登革熱社區防疫總動員，依據各地區疫情風險調度市府團隊跨區投入第一線防疫工作，衛生局所及市立醫院同仁更是輪派擔任第一線防疫工作，積極守護全體市民健康。