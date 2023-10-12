高雄社宅蓋最多 內政部政次花敬群預告年底達1.8萬戶

位於高雄前鎮漁港附近的「草衙安居」社宅今天動土，國家住都中心指今年底在高雄興建的社宅數量將調高至1萬8千戶，下個月也將成立國家住都中心高雄辦公室。

位於高雄前鎮漁港附近的「草衙安居」今天動土，基地在新生路與天后街口，將投資12.15億元，興建13層社宅，總戶數238戶，其中套房145戶、二房型70戶、三房型23戶，預計116年4月完工。

國家住都中心統計，目前中央與地方在高雄推動的社宅，已決標及興建中，有1萬3560戶，規劃中有4563戶，其中施工中的有16處、共7355戶，有些工程進度達61.6%，有些只有0.05%。

兼任國家住都中心代理董事長的內政部次長花敬群，今天在動土典禮上表示，高雄發展充滿朝氣與希望，近年大力把社會住宅引進高雄，從7千戶上調到1萬戶、1萬2千戶、1萬5千戶，今年底將再上調到1萬8千戶。

花敬群也透露，下個月將設立國家住都中心高雄辦公室，目前正籌備中，人員已經招募了，地點預計在高雄展覽館附近的大眾財經大樓，未來將與高市府更密切合作。

高雄市長陳其邁感謝國家住都中心的支持，他說，高雄社會住宅的目標，已經從他上任前的1萬戶，調整到現在的1萬8千戶。因應前鎮地區亞灣區的開發，衍生租屋需求，市府也搭配囤房稅，減輕社宅的租金，同時推出租金補貼、強化包租代管，希望夠解決民眾住的問題。