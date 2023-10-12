明揚案許美雪下台 消防局長人選周春米：緊鑼密鼓覓才

明揚國際科技大火造成4名消防員殉職、6名罹難，逾百人輕重傷，屏東縣消防局長許美雪案發當晚失言，許美雪在4名消防員聯合公祭後請辭，轉任縣府參議，藍營議員批不痛不養。縣長周春米今受訪說，許是事務官，受有公務人員程序保障。對於消防局長人選，周說，緊鑼密鼓覓才中。

許美雪在大火當晚失言，外界發現她非消防專業，無外勤救災救護經驗，被外界批外行領導內行，藍營議員陳揚批，許美雪請辭轉任參議，根本不痛不養。

周春米說，許美雪前局長任務告一段落後自動請辭，因許美雪是事務官，受有公務人員程序保障，不管將來調查事件有無懲處，還是要把相關程序走完，目前還是有公務員身分保障，轉任參議，她相信後續的調查、消防員制度檢討，許美雪會盡心力完整；後續消防局長人選，在緊鑼密鼓覓才中。

明揚大火事件，周春米說，這次檢討也會下到各分隊跟所有弟兄加油打氣，來了解大家對這個事件將來希望可以做怎麼樣的整備，深入建置，還有很長一段路要走。