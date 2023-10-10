國慶連假尾聲 澎湖海空疏運調度大型客機
今天是國慶連假最後一天，澎湖遊客透過海空交通陸續返台，馬公航空站表示，因有百餘名旅客登記候補，緊急協調航空公司傍晚6時改派大型客機疏運返台。
今年雙十國慶4天連假，初估逾萬人赴澎湖旅遊，今天是國慶連假收假日，海空交通疏運達另一高峰。澎湖往嘉義布袋海上客運昨天下午趕在起風前，滿天星、凱旋與藍鵲等交通船12班全數開航，載運近5000人先行返台。
馬公航空站表示，今天澎湖飛往台灣本島的航班，2家航空公司共有47航班4557個機位，其中以飛往高雄18班1602人最多，航空公司還調度12架次的大型客機支援，返台航班幾乎班班客滿，目前約有逾百人登記候補。
在澎湖縣政府等緊急協調下，華信航空同意將傍晚6時飛台中的航機由小型改派大型客機支援，可望紓解候補人潮。
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