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鳳山黃埔新村5度辦升旗典禮 老住戶齊唱國歌淚憶當年

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席。記者宋原彰╱攝影
高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席。記者宋原彰╱攝影

高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席，立委許智傑、議員鍾易仲、劉德林等人到場，從小在黃埔眷村長大的老將軍、校長都參與，與老鄰居們噓寒問暖，也希望讓年輕世代認識眷村文化、代代傳承，最後由4名幼童拿著國旗入場，眾人在草地上齊唱國歌

一名在地的老住戶說，他從小在這邊長大，這活動讓很多老鄰居、住戶都回來聯繫感情，尤其如今世界局勢混亂，兩岸關係緊張時，這活動顯得格外有意義：另名帶著妻子和2個年幼女兒參加國慶的爸爸說，高雄地區很少有類似活動，想帶著家家人體驗國慶日、感受國旗飄揚的氣氛。

立法委員許智傑致詞時表示，黃埔新村在縣市合併時原本要拆掉，當時靠著地方與中央民代的爭取下順利留住，這幾年眷村內的修復也是從中央文資局撥出1億經費，地方民代的建議款下逐漸完成，感謝各界幫忙經營黃埔，而目前對於經營各巷弄的特色還需多努力。

此次參選立委的國民黨議員鍾易仲說，中華民國是偉大的國家，能參與國慶相當光榮，大家此刻為中華民國打拚，就是希望下一代有更好的日子，強調國歌不是一首普通的歌，而是國家歷史的濃縮，代表國家認同的載體，「我們應該大聲的唱國歌，讓中華民國長長久久」。

高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席。記者宋原彰╱攝影
高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席。記者宋原彰╱攝影
高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席。記者宋原彰╱攝影
高雄鳳山黃埔新村第5年舉辦國慶升旗典禮，邀請昔日眷村住戶與新住民共同出席。記者宋原彰╱攝影

國慶 眷村 國歌 2024高屏離島立委 許智傑 鍾易仲

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