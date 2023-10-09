高市府不辦國慶升旗啟疑竇？ 民政局指從未硬性規定要辦

國慶連假，高雄市政府邀請日本「翡翠騎士」前來高雄交流演出，炒熱氣氛，話題不斷，但明天國慶日當天府方並未辦升旗典禮，外界質疑是否因近日中央將慶祝活動定調為「台灣國慶日」的爭議有關，高市府民政局表示沒這回事，指高市僅元旦一定辦升旗典禮，雙十國慶則從未硬性規定舉辦。

迎接112年國慶，全台由北而南至少有11縣市舉行升旗典禮等慶祝大會，台中將施放國慶煙火，彰化辦嘉年華，宜蘭及花蓮辦健行活動，南部綠營執政縣市僅台南辦升旗典禮，高雄市、 屏東縣今年國慶均未辦升旗。

經查近年高雄市雙十國國慶慶祝活動，2019年前市長韓國瑜在任內時最具規模，街道旗海飄揚，高雄展覽館前廣場上午7點不到即湧入大批參加升旗典禮的群眾，盛況空前。隔年六都及地方縣市各自舉辦國慶活動，高市則以健走活動取代。

2021年高市府因疫情未辦，去年府方則在四維中心辦國慶升旗，市長陳其邁致詞時喊出「我們都是台灣人也都是高雄人，感謝市民不分黨派守護家園，祝中華民國生日快樂」，但今年國慶，未辦官方升旗活動。

高市民政局表示，高市府除元旦一定辦升旗典禮外，國慶日並未硬性規定辦或不辦，但街頭仍會懸掛國旗慶祝。舉辦升旗典禮與否，民政局即可決策，市長沒有任何指示，與近期爭議性話題亦無關聯。

高市府發言人周璟瑜表示，高市府每年皆舉辦不同活動歡慶國慶，今年4天連假即規畫多達13場以上的精彩活動，包括邀東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」在總統府國慶大典前搶先在高雄演出，另有台灣文化科技大會TTXC、打狗祭Takao Rock、左營迎火獅萬年季、高雄愛·月熱氣球等。市府也於四維及鳳山行政中心牆面懸掛大幅國旗，公所、風景區等機關及主要道路插掛國旗慶祝國慶。