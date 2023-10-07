今天公祭明天忘記！民代揭高市職災千人率高於全國平均

屏東明揚大火事件至昨6日公祭後甫告段落，高市議員邱于軒於社政部門質詢引用審計部報告，指高市近3年職災千人率高於全國6都平均值，而明揚母公司明安國際設於高雄，高雄更設3個廠，其中一間去年、今年都被罰，難不成「昨天公祭，今天忘記」？高市勞局表示，明揚事件後已全面清查，廠內過氧化物達管制量的有7家，預計年底前完成複查。

邱于軒表示，明揚大火造成嚴重死傷，有4名消防員殉職，造成許多家庭破碎，但經查，明揚母公司明安國際即設高雄，並在小港、前鎮等區設有3個廠，據職安署資料，明安廠區曾有可燃性氣體及易燃液體未實施危險區域畫分，及員工在高溫作業未適當防護等疏失，開罰68萬，高市府有何精進作為？

高市勞工局長周登春回應，職安署是會同高市勞工局展開聯合檢查，3個廠共查獲18項，高市部分開罰38萬。邱于軒追問，市府去年以前是否曾對明安廠區開發過？勞檢處長郭清吉表示，「有」，中林廠今年8月並有一起外包商維修機台發生感電的不幸事故，停工至今。

邱于軒引用審計報告表示，近3年高市職災千人率都高於全國6都平均值，被質疑「勞動檢查執行未臻周妥」，且日前出身高市的勞動部長許銘春也有意將勞檢權收歸中央，高市議會每年通過勞工局這麼多預算，就是在鼓勵加強勞檢，但據審計報告，勞工局對職災似仍一籌莫展，「今天我再提出質詢，就是不想再看到消防弟兄的眼淚了」。

周登春說，勞檢權目前很分散，且科管局、經加局均未設勞檢機構，勞檢量能低弱，因此中央才進一步檢討。而明揚大火發生後，高市馬上全面清查，但轄內廠區有存放過氧化物，卻無明揚爆炸的那種物質，目前已著手查察7家過氧化物達一定管制量的廠區，預計10月15完成初查，年底複查完畢。

「我的選區有4個工業區，一天到晚接獲很多陳情，差點買帳蓬住在哪邊」，邱于軒說，明揚大火後，各縣市都不想悲劇再發生，他山之石可以攻錯，勞工局應該棒子與蘿蔔並用，該查就查，確切落實工安，否則罰68萬、680萬甚至6800萬，都無法挽回一個破碎的家庭。