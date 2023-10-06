就愛和你玩SUP 愛河灣水域安全訓練活動開放免費報名

高雄市政府海洋局為鼓勵民眾體驗親水活動，並宣導開放性水域遊憩安全的正確觀念，將從明（7）日至10月31日在愛河灣舉辦「就愛和你玩SUP」水域遊憩安全及體驗活動，有興趣的民眾可以搜尋「就愛和你玩SUP」等關鍵字，透過網路免費報名參加。

高市海洋局局長張漢雄說，愛河灣非動力水域遊憩活動區已公告開放民眾從事手划船浮具，如立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動，只要穿著救生衣和自備符合規定的水上活動浮具，掃描QR Code實名登記後，即可從該區浮動碼頭下水遊憩。

海洋局說，愛河灣非動力水域遊憩活動區從今年3月31日公告開放，為鼓勵民眾體驗親水活動，並宣導開放性水域遊憩安全的正確觀念，海洋局特別爭取行政院海洋委員會補助計畫，10月份在愛河灣辦理「就愛和你玩SUP－愛河灣水域遊憩安全及體驗活動」，有興趣的民眾可透過網址（https://www.beclass.com/rid=284b3036503c3aeb8a1e）免費報名參加。

海洋局表示，鄰近該區岸上除提供投幣式淋浴間及沖腳池供戲水民眾沖洗，如果沒有浮具的朋友，現場岸上也可以直接租借器材設備，本次為加強推廣水域遊憩安全意識，特辦理訓練活動免費讓一般民眾認識水域特性、風險因子、溺水事故之預防及救援等水域安全知識，並可在愛河灣體驗到SUP立式划槳及獨木舟等水上活動教學。