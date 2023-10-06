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就愛和你玩SUP 愛河灣水域安全訓練活動開放免費報名

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
愛河灣水域可體驗立式划槳、水上腳踏車等活動。圖／海洋局提供
愛河灣水域可體驗立式划槳、水上腳踏車等活動。圖／海洋局提供

高雄市政府海洋局為鼓勵民眾體驗親水活動，並宣導開放性水域遊憩安全的正確觀念，將從明（7）日至10月31日在愛河灣舉辦「就愛和你玩SUP」水域遊憩安全及體驗活動，有興趣的民眾可以搜尋「就愛和你玩SUP」等關鍵字，透過網路免費報名參加。

高市海洋局局長張漢雄說，愛河灣非動力水域遊憩活動區已公告開放民眾從事手划船浮具，如立式划槳（SUP）、獨木舟、泛舟艇、水上腳踏車、非動力風帆等水域活動，只要穿著救生衣和自備符合規定的水上活動浮具，掃描QR Code實名登記後，即可從該區浮動碼頭下水遊憩。

海洋局說，愛河灣非動力水域遊憩活動區從今年3月31日公告開放，為鼓勵民眾體驗親水活動，並宣導開放性水域遊憩安全的正確觀念，海洋局特別爭取行政院海洋委員會補助計畫，10月份在愛河灣辦理「就愛和你玩SUP－愛河灣水域遊憩安全及體驗活動」，有興趣的民眾可透過網址（https://www.beclass.com/rid=284b3036503c3aeb8a1e）免費報名參加。

海洋局表示，鄰近該區岸上除提供投幣式淋浴間及沖腳池供戲水民眾沖洗，如果沒有浮具的朋友，現場岸上也可以直接租借器材設備，本次為加強推廣水域遊憩安全意識，特辦理訓練活動免費讓一般民眾認識水域特性、風險因子、溺水事故之預防及救援等水域安全知識，並可在愛河灣體驗到SUP立式划槳及獨木舟等水上活動教學。

海洋局說，活動報名須國小三年級以上，12歲以下兒童需家長一對一陪伴，家長及兒童均需填表報名。每場次參加人數最多30人，低於報名人數少於10人時該場次取消。遇颱風天或不可抗力之因素，例下雨或愛河上游下雨造成流速過大等，因故取消該場次，則請再另選擇其它場次。

民眾在愛河灣水域體驗立式划槳SUP。記者王勇超／翻攝
民眾在愛河灣水域體驗立式划槳SUP。記者王勇超／翻攝
愛河灣非動力水域遊憩區設有浮動碼頭。圖／海洋局提供
愛河灣非動力水域遊憩區設有浮動碼頭。圖／海洋局提供

愛河 獨木舟 碼頭

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