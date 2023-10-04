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影／網傳上萬蜜蜂飛進廟內異象影片 查證非近期也是自然現象

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港船頭里福安宮過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆。圖／船頭里福安宮提供
屏東東港船頭里福安宮過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆。圖／船頭里福安宮提供

網路近日流傳一段大量蜜蜂集結飛舞進廟的熱門影片，稱「屏東東港福安宮飛來成千上萬蜜蜂，從廟的正大門飛進去，經過香爐後，又再飛出去，太玄妙了，是否天有異象......」；經台灣事實查核中心查證，拍攝地點是東港船頭里福安宮，非東港福安宮，時間為2020年11月，也非近期事件，此現象學者認為是蜜蜂分蜂的自然現象。

台灣事實查核中心查證，網傳影片長度為2分1秒，查核中心檢視網傳影片，發現在「第817號查核報告」曾經查過同一段影片，當時傳言版本為「林口的觀音廟飛來了成千上萬的蜜蜂」，近期傳言版本雖將地點更正為「屏東東港福安宮」，但搭配流傳的影片仍是拍攝於2020年11月，也就是說，網傳影片並非近期事件，拍攝地點則是屏東東港船頭里福安宮。

查核中心檢索東港船頭里福安宮的臉書官方粉絲頁貼文，得知今年8月21日又有大量蜜蜂飛入福安宮，但廟方上傳的影片長度為1分21秒，其片長、拍攝角度及殿內懸掛紅紙字樣均與網傳影片不同，可判斷兩段影片非同一時間拍攝，也向福安宮求證。廟方說，過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找台南養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆，無法預測蜂群何時會再出現，信徒視吉兆。

蜂群為何會大量集結飛舞進廟，查核中心採訪台灣大學昆蟲學系教授楊恩誠，單就影片內容來看，可能是蜜蜂產生分蜂現象，分蜂是指蜂巢中出現新的蜂王，老的蜂王會帶一批工蜂離開、另築新巢，影片中蜂群集體飛往同一個方向，應是分蜂最後階段，意即蜂群已選定築巢地點，正前往築巢；養蜂專家蔡明憲指看影片，不確定蜂群是飛出還是飛入廟宇，但看起來像是集體飛向某個地方，可能是找到築巢地點了。

屏東東港船頭里福安宮過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆。圖／船頭里福安宮提供
屏東東港船頭里福安宮過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆。圖／船頭里福安宮提供
屏東東港船頭里福安宮過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆。圖／船頭里福安宮提供
屏東東港船頭里福安宮過去曾有數次大群蜜蜂飛入築巢經驗，2021年2月曾找養蜂場來收蜜蜂，8月21日是今年首次，事前沒有預兆。圖／船頭里福安宮提供

影片 蜜蜂 東港

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