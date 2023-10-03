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曾尹儷低調現身侯友宜活動 黃昭順曝：還有人想選

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

接連兩天都在南台灣拚選情的國民黨總統參選人侯友宜，昨在高雄從早跑到晚，在最後一場活動時到國民黨尚未提名立委參選人的美濃地區，與當地的地方幹部跟支持者座談。特別的是，已經確定代表民眾黨角逐該選區立委的曾尹儷出現在會場外，還獲得不少侯友宜支持者當面鼓勵。

相較國民黨在高雄第一選區遲未推出人選，民眾黨立委參選人曾尹儷則是積極拜票，昨晚帶著助理出現在侯友宜與地方黨部的座談會場外頭，見人就握手拉票，有國民黨支持者看見她，就喊著「加油！妳一定要贏，下架民進黨」。

雖有國民黨的支持者鼓勵，但曾尹儷並沒有進入會場，她表示因為該選區國民黨尚未提出人選，也未鬆口「藍白一定合」，但這種場合肯定還是得來。被問到如果國民黨真的提出人選呢？曾尹儷說：「那就各自努力吧！」

人也在現場的國民黨高雄市黨部主委黃昭順，被問到「藍白合」的可能性時口風相當緊，她淡淡笑說：「再看看吧！不是不可能。」但也透露國民黨內其實有人想爭取該選區提名，「大概有3、4個，但我們要推，一定要有把握才會推出去」。

國民黨 曾尹儷 侯友宜

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