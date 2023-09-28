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高雄燒肉店遭員工檢舉醬汁添加防腐劑 衛生局查出5缺失

聯合報／ 記者卜敏正吳慧芬王勇超／高雄即時報導
野村燒肉明誠店的機車停車場，往內直走即可看到冷凍庫及用鐵皮隔出的小屋。記者王勇超／攝影
野村燒肉明誠店的機車停車場，往內直走即可看到冷凍庫及用鐵皮隔出的小屋。記者王勇超／攝影

高雄有4家分店的野村燒肉多名在、離職員工向衛生局及本報投訴，指該店在廚房後方私設中央廚房，未聘用專業食品技師，調醬汁時自行添加己二烯酸鉀（防腐劑），食材未依食安法規範標示、處理，即分批送各分店；衛生局表示，已派員到該燒肉店檢查，相關缺失限期改善，若驗出防腐劑及與標示不符依食安法開罰。

野村燒肉鄭姓副理表示，爆料指控非事實，公司符合消防與衛生法規；另潘姓經理說，爆料員工與公司有訴訟，己二烯酸鉀是合法食品添加劑，市面都買得到，僅用於法規限定可用食材，不能用的就沒有用！

但對於是否私設中央廚房？有否聘食品技師？如何添加己二烯酸鉀？潘表示正忙碌、匆匆掛上電話，未作完整回應。

爆料者指出，野村燒肉各店食材，原都由配合食品加工廠製作，但公司內部疑為省錢，今年6月在明誠店廚房後方，成立「華偉康公司」，指為公司中央廚房，各店需要食材都改由華偉康供應。

爆料者說，潘姓負責人請野村店廚師調製醃料醬汁時，加入自購己二烯酸鉀，廚師質疑非食品技師、比例調配恐有誤，但被潘斥責，之後再將肉品等食材混入醬汁醃料，再分小包送至機車道旁冷凍庫，依各店需求配送。

「這樣做真的有罪惡感！」爆料者質疑，野村燒肉消費不便宜，供應食材的中央廚房這麼簡單？連保存日期標示、加防腐劑都不明示？還騙稽查人員說「公司員工自用」，希望衛生局能將餐飲界害蟲揪出來。

衛生局表示，本月26日派員至燒肉店與肉品製作場所查察，業者為自助烤肉店不需專業烹煮技術即可出餐，但對食品添加物未依專人、專區、專冊管理、提具從業人員健康檢查資料未齊全、食材部分未離地、冷藏無溫度記錄表、部分食材未覆蓋等缺失，責令限期改善，屆期未改善依違反食安法規定，處6萬元以上罰鍰。

另現場抽驗醃漬肉片檢驗防腐劑，倘檢出防腐劑與外包裝標示不符，將依違反食安法第22條規定，處3萬元以上罰鍰。

野村燒肉明誠店的機車停車場走道旁設有冷凍庫。記者王勇超／攝影
野村燒肉明誠店的機車停車場走道旁設有冷凍庫。記者王勇超／攝影
野村燒肉被員工向衛生局及聯合報投訴，在廚房後方私設中央廚房，未聘用專業食品技師，調醬汁時自行添加己二烯酸鉀（防腐劑），但該店鄭姓副理強調，指控非事實。記者王勇超／攝影
野村燒肉被員工向衛生局及聯合報投訴，在廚房後方私設中央廚房，未聘用專業食品技師，調醬汁時自行添加己二烯酸鉀（防腐劑），但該店鄭姓副理強調，指控非事實。記者王勇超／攝影
野村燒肉明誠店後方有汽車停車場，客人停車後可從出入口走往前方大門。記者王勇超／攝影
野村燒肉明誠店後方有汽車停車場，客人停車後可從出入口走往前方大門。記者王勇超／攝影

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